Ultimul proiect realizat de bursierii GovItHub, inainte de refuzul de a mai colabora cu Guvernul Grindeanu: O noua interfata grafica pentru Ghiseul.ro

"Incepand de azi, Ghiseul.ro a capatat un nou design, o interfata responsive la orice tip de terminal. Meniurile au fost modificate, astfel incat afisarea sa aibe ergonomia necesara unei utilizari mai usoare. Noul design a fost elaborat de catre colegii de la GovItHub", a declarat joi pentru HotNews.ro Gabriel Dumitru, Director Tehnic al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR).

Pentru detalii citeste: Comunitatea GovITHub isi incheie colaborarea cu Guvernul Grindeanu, indignata de directia in care se indreapta tara

, precizeazafaptul ca "platforma are acum o interfata grafica complet noua, moderna si adaptata pentru dispozitivele mobile oferind utilizatorilor o experienta facila si prietenoasa la plata taxelor si impozitelor" si ca "APERO va continua sa colaboreze cu voluntarii GovITHub pentru dezvoltarea proiectului si pentru aducerea de noi functionalitati in platforma. Multumim partenerilor de la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) pentru suport si asigurarea tuturor conditiilor tehnice pentru realizarea acestui proiect".In urma adoptarii ordonantei de urgenta (OUG) prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala privind abuzul in serviciu si a proiectului de lege privind gratierea, bursierii GovITHub s-au declarat indignati si au anuntat miercuri ca refuza sa isi continue activitatea sub coordonarea actualului guvern si a echipei sale de ministri. GovITHub a fost un program creat de guvernul Ciolos cu dorinta de a realiza cu costuri minime proiecte nationale de digitalizare care altfel ar fi costat milioane de euro.Programul guvernamental GovITHub a fost creat in 2016 ca urmare a unei initiative de implicare civica a specialistilor IT din mediul privat care isi doresc sa contribuie in mod activ la digitalizarea institutiilor publice si la imbunatatirea relatiei cetateanului cu statul.



Amintim ca ANAF a fost inrolat in Ghiseul.ro, astfel ca, incepand din 14 decembrie, contribuabilii persoane fizice si PFA-urile pot efectua online plata taxelor si impozitelor pe care le datoreaza catre ANAF, cum ar fi: impozit pe venituri din salarii sau din folosinta bunurilor, impozitul pe venituri din dividende, dobanzi, premii, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala sau din activitati agricole. Totodata, pot fi platite online contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de asigurati, precum si amenzile judiciare.



Ghiseul.ro este un proiect al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.) in parteneriat cu Asociatia de Plati Electronice din Romania (A.P.E.R.O.).