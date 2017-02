Cum se vede protestul a sute de mii de romani in retelele mobile: La Vodafone, traficul de date din Piata Victoriei a fost si de 10 ori mai mare decat intr-o zi obisnuita

"Traficul gestionat de reteaua Vodafone Romania a crescut semnificativ in Piata Victoriei in perioada 31 ianuarie-2 februarie 2017. In unele intervale de timp, traficul a fost de pana la 10 ori mai mare fata de o zi obisnuita.

Vodafone Romania a luat toate masurile necesare pentru a oferi servicii de calitate clientilor sai si a suplimentat capacitatea retelei in acea zona, instaland statii mobile suplimentare (Cells on Wheels) - doua functioneaza deja, cea de-a treia este in curs de instalare. De asemenea, capacitatea statiilor fixe care asigura in mod obisnuit servicii de telefonie mobila in zona Piata Victoriei a fost marita semnificativ pentru a raspunde in cel mai bun mod posibil nevoilor actuale de comunicare din acea zona".

Vineri este a patra zi consecutiva de proteste in tara. Sute de mii de romani protesteaza dupa adoptarea de catre Guvernul Grindeanu, in noaptea de marti spre miercuri, a Ordonantei de Urgenta privind modificarea codurilor penale, care dezincrimineaza abuzul in serviciu.