Protestul a sute de mii de romani in retelele Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS: Cat de mult a crescut traficul de date, ce congestii au aparut si ce masuri s-au luat

"Traficul de date mobile in reteaua 4G/3G Digi Mobil a inregistrat in serile trecute valori cu pana la 100% mai mari fata de o seara obisnuita, pe anumite intervale orare, in zona Pietei Victoria din Bucuresti.In general, atat in reteau fixa cat si cea mobila au avut loc cresteri semnificative de trafic catre/dinspre retele de socializare, accesarea continutului video online, aplicatii, incarcare si descarcare de fotografii si clipuri video etc.Serviciile noastre fixe de Internet si date de mare viteza, de pana la 1000 Mbps, nu au avut niciun fel de degradari, din contra performantele au fost cele obisnuite, de top.In ceea ce priveste reteaua mobila, Digi Mobil a inregistrat miercuri seara congestii temporare datorate numarului mare de utilizatori simultani, in special pe date mobile, in zona Piata Victoriei. In marile orase din tara reteaua companiei a functionat in parametri normali.Incepand cu ziua de joi s-au efectuat cresteri de capacitati atat in Bucuresti precum si in celelalte orase mari, in zonele de aglomerare civica, pe statiile de comunicatii mobile existente.Totodata, compania a instalat si statii de comunicatii mobile temporare, in zona Piata Victoriei, conectate prin fibra optica, care au devenit operationale inca de joi, 2 februarie, astfel incat sa asiguram pentru utilizatorii Digi Mobil conditii cat mai bune atat pentru voce cat si pentru datele mobile.Reteaua Digi Mobil este monitorizata permanent, inclusiv de la fata locului, pentru a putea interveni rapid si a solutiona eventualele situatii neprevazute.""Traficul gestionat de reteaua Vodafone Romania a crescut semnificativ in Piata Victoriei in perioada 31 ianuarie-2 februarie 2017. In unele intervale de timp, traficul a fost de pana la 10 ori mai mare fata de o zi obisnuita.Vodafone Romania a luat toate masurile necesare pentru a oferi servicii de calitate clientilor sai si a suplimentat capacitatea retelei in acea zona, instaland statii mobile suplimentare (Cells on Wheels) - doua functioneaza deja, cea de-a treia este in curs de instalare. De asemenea, capacitatea statiilor fixe care asigura in mod obisnuit servicii de telefonie mobila in zona Piata Victoriei a fost marita semnificativ pentru a raspunde in cel mai bun mod posibil nevoilor actuale de comunicare din acea zona"."Traficul gestionat de Orange pe perioada desfasurarii protestelor in zona Piata Victoriei si a cailor de acces a fost de peste 10 ori mai mare decat intr-o zi obisnuita. Pentru a acoperi nevoile de comunicare ale utilizatorilor nostri, am suplimentat capacitatea pe serviciile de voce si date prin intermediul unei statii special amplasate.Astfel de suplimentari de capacitate se realizeaza in functie de spectrul permis si de limitarile tehnologice existente pentru a deservi un numar foarte mare de utilizatori. Luam aceste masuri in mod uzual, in baza monitorizarii traficului si performantei retelei, pentru evenimentele de anvergura, unde estimam prezenta numeroasa, precum concerte, festivaluri, meciuri si altele.Eventualele dificultati intampinate s-au datorat numarului mare de participanti la eveniment, motiv pentru care monitorizam atent traficul din toate orasele in care au loc aceste manifestatii si realizam paramentrarile necesare, astfel incat clientii Orange sa aiba acces la serviciile dorite"."Ieri-seara () reteaua de telefonie mobila Telekom Romania a inregistrat perioade de congestie in zona Piata Victoriei, pe fondul cresterii semnificative a traficului mobil, care a depasit in numite intervale de timp de 15 ori nivelul traficului dintr-o zi obisnuita. Echipele tehnice Telekom Romania au luat imediat masuri de crestere a capacitatii retelei. In acest moment retelele 3G si 4G au o capacitate crescuta cu peste 165%.De asemenea, aseara a fost trimisa in zona o unitate de telefonie mobila si va ramane acolo si in urmatoarele zile. Vom continua sa luam masuri pentru a ne asigura ca toate segmentele de retea functioneaza corespunzator. In toate celelalte orase, in reteaua Telekom nu s-au inregistrat perioade de congestie"Vineri seara, Bucurestiul a stabilit un nou record de participare la mitingurile zilnice pro-Justitie: peste 150.000 de oameni au fost in Piata Victoriei la punctul maxim - intonarea imnului la ora 22.00. Protestul a fost pasnic, fara nici un incident, iar oamenii au cerut guvernului sa abroge OUG care modifica Codul Penal in favoarea lui Liviu Dragnea si altor politicieni cu dosare. Mitingul a adus o noutate: proiectie cu lasere a mesajelor pe un bloc. Mitingul s-a terminat dupa ora 11.00, cu echipe de voluntari facand curat in Piata Victoriei.