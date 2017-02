Orange a anuntat extinderea acoperirii 4G in peste 1.300 de localitati

"Prin investitiile planificate in perioada urmatoare ne dorim sa venim in intampinarea clientilor, iar acest lucru inseamna conectivitate la viteze superioare in cat mai multe zone, astfel incat utilizatorii nostri sa aiba, asa cum s-au obisnuit de doua decenii, acces la servicii de cea mai inalta calitate" a declarat Stefan Slavnicu, Chief Technical Officer in cadrul Orange Romania.

Orange, cel mai mare operat local de comunicatii mobile, a anuntat miercuri extinderea acoperirii 4G in peste 1.300 de localitati, in urma solicitarii venite de la clienti care prin intermediul unei aplicatii au votat judetele in care compania sa prioritizeze lucrarile de acoperire. In judetele si zonele cu grad mare de acoperire, precum Bucuresti si Ilfov, au fost realizate lucrari de densificare. In urma acestor lucrari, operatorul spune ca reteaua 4G a ajuns sa acopere in total 6.723 de localitati la nivel national.Orange, cel mai mare operator local de comunicatii mobile, a ajuns la 10.175.000 de clienti (n.a SIM-uri valabile) in trimestrul incheiat in data de 30 septembrie 2016, in scadere cu peste 100.000 de clienti fata de perioada similara a anului 2015, arata datele grupului Orange. Pe de alta parte, fata de aceeasi perioada de referinta veniturile au crescut cu 3,3% pana la 251,1 milioane de euro, operatorul fiind la al 6-lea trimestru consecutiv de crestere a veniturilor. La sfarsitul trimestrului al treilea din 2016, operatorul avea 315.000 de abonati la televiziunea prin satelit, in crestere cu 26,3% fata de perioada similara din 2015.