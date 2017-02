Peste 3.000.000 de numere mobile portate in Romania: RCS&RDS a castigat cei mai multi clienti din alte retele

Din 2008, anul lansarii portabilitatii numerelor de telefon in Romania si pana in prezent, peste 3,66 milioane de utilizatori au beneficiat de acest serviciu, din care 3 milioane sunt utilizatori de telefonie mobila si aproximativ 654 de mii sunt utilizatori de telefonie fixa. Mai mult de un sfert din totalul numerelor au fost portate doar in anul 2016, cand 939.663 de utilizatori si-au schimbat operatorul, dar nu si numarul de telefon.Media lunara de portari aferenta anului 2016 a continuat trendul crescator de la 70.373 de portari in medie in anul 2015 pana la 78.305 in 2016, iar in lunile decembrie si noiembrie 2016 s-au portat cele mai multe numere - 110.587 in luna decembrie, respectiv 91.838 in luna noiembrie.Din numarul total de portari efectuate de la lansare si pana in prezent, 82% (3.010.150) sunt numere de telefonie mobila. RCS & RDS este furnizorul care a primit cele mai multe numere in propria retea prin portare - 1.058.527, urmat de Vodafone cu 743.592 de numere, Orange cu 696.746, Telekom Romania Mobile Communications cu 465.914 si Telekom Romania Communications cu 44.556 de numere de telefonie mobila portate.In anul 2016, furnizorii de telefonie mobila au atras prin portare 879.330 de utilizatori, respectiv 94% din totalul utilizatorilor portati in anul 2016. Cei mai multi utilizatori care s-au portat in anul 2016 au optat pentru reteaua RCS & RDS - 434.816, in timp ce Orange a primit prin portare 182.948 de utilizatori, Vodafone - 175.296, Telekom Romania Mobile Communications - 63.916, iar Telekom Romania Communications - 22.320.In cazul telefoniei fixe, 25 de furnizori au primit cele 654.572 de numere portate de la lansarea portabilitatii si pana in prezent. Dintre acestea, cele mai multe au fost portate catre RCS & RDS - 179.125, Vodafone - 151.532, UPC Romania - 134.636, Orange - 128.115 si Telekom Romania Communications - 25.500. In functie de resedinta, cei mai multi utilizatori de telefonie fixa care s-au portat sunt din Bucuresti - 197.909, capitala fiind urmata de judetul Cluj cu 37.532 de numere portate, Timis cu 32.219, Prahova cu 29.414 si Galati cu 24.942.