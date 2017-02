Contract estimat la maxim 15,03 milioane de euro: MAI reia licitatia pentru achizitia de servicii de telefonie si internet mobil pe 3 ani pentru toate unitatile sale

Cat a incasat Orange pentru serviciile de telefonie si internet mobil furnizate unitatilor MAI din tara in ultimii 3 ani

MAI a reluat vineri licitatia deschisa (nr. 173098/10.02.2017) pentru incheierea unui acord-cadru de servicii de telefonie mobila (voce si date) si servicii de internet mobil, pentru toate unitatile sale, in perioada 01.05.2017-31.12.2019.Acordul cadru are o valoare estimata fara TVA cuprinsa intre minim 10.957 de euro si maxim 15,03 milioane de euro, dar MAI precizeaza ca "Acordul cadru se va incheia cu un singur agent economic, iar pentru atribuirea contractelor anuale subsecvente nu se va mai relua competitia. Operatorul care va castiga acest acord cadru va asigura gratuit atat portarea tuturor numerelor de telefon ale MAI, cat si furnizarea de terminale mobile (telefoane, tablete si modem-uri GSM USB 4G).- minim 832 - maxim 2.570.368 abonamente pe o perioada de 32 luni;- minim 1.504 - maxim 28.463.872 minute de convorbire pe o perioada de 32 luni;- minim 1.381.120 MB - maxim 3.738.150.432 MB trafic de date pe o perioada de 32 luni.Valoarea estimata acord-cadru, fara TVA, pentru o perioada de 32 luni:- minim 10.957,76 si maxim 15.036.439,20 Euro.Contractele subsecvente se vor incheia anual, de catre fiecare unitate a M.A.I. () in functie de necesitati si fondurile disponibile la nivelul fiecarui ordonator de credite.Valoarea estimata a contractelor subsecvente, fara TVA, pentru o perioada de 12 luni: minim 4.109,16 si maxim 5.638.664,70 Euro.Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la aceasta licitatie este 17 martie 2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 13 aprilie 2017.Motivele invocate in SEAP au fost:afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.S-au avut in vedere urmatoarele aspecte: 1. infiintarea de unitati de achizitii centralizate se stabileste prin hotarare a Guvernului. 2. Initierea unei proceduri de achizitie publica pentru toate unitatile ministerului fara ca ministerul sa aiba calitatea de unitate de achizi?ii centralizate nu este posibila conform legisla?iei actuale. 3. nu pot fi adoptate masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din legea 98/2016".In ultimii 3 ani, aceste servicii solicitate de MAI au fost furnizate de catre Orange Romania, liderul pietei de comunicatii mobile. Orange a castigat prin licitatie in vara anului 2013 un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila (voce si date) si servicii de internet mobil, pentru toate unitatile Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) pentru perioada 1 septembrie 2013- 31 decembrie 2016. Cele doua parti au semnat un acord cadru in valoare deplatile efectuate, pana la aceasta data, in baza contractelor subsecvente aferente acestui acord cadru, au o valoare cumulata de