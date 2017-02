ANAF anunta ca va semna un protocol cu ICI pentru a primi, cu respectarea legii, informatii despre proprietarii domeniilor de internet .ro

Redam mai jos comunicatul de presa transmis marti de ANAF:

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti vor semna un protocol de colaborare in vederea schimbului de informatii.Potrivit acestuia, ICI Bucuresti va pune la dispozitia A.N.A.F. datele necesare pentru indeplinirea atributiilor care ii revin privind colectarea veniturilor si prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale. Astfel, Protocolul are ca obiect colaborarea partilor in vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI Bucuresti ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro, inregistrate in serviciul RoTLD (www.rotld.ro).Furnizarea datelor de catre ICI Bucuresti se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare.Mentionam ca Directia Generala Tehnologia Informatiei din cadrul A.N.A.F. va asigura aplicatia informatica de interogare domeniu/vizualizare raspuns, in scopul obtinerii de informatii despre proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de domenii de internet din Romania. Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul ICI Bucuresti, va dezvolta un serviciu web prin care se vor transmite informatiile, conform procedurii comune de lucru".Amintim ca Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a mandatat luna trecuta membrii Consiliului de Administratie ai Institutului National de Cercetare in Informatica (ICI) sa anuleze decizia anterioara a acestui institut privind introducerea de la 1 iulie 2017 a unui tarif de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile .ro. Un proiect de lege privind administrarea domeniilor .ro ar urma sa fie lansat insa in dezbatere publica in vara acestui an. Anuntul a venit dupa ce mai multe companii de web hosting au cerut dezbatere publica, acuzand ca ICI ar fi propus plata unui tarif de mentenanta pe 5 ani la inregistrarea noilor domenii .ro.Ulterior, Ministerul Comunicatiilor a publicat in data de 30 ianuarie 2017 un chestionar privind principiile care sa stea la baza proiectului de lege. Ministerul vrea sa afle cine sa le gestioneze, cum sa se stabileasca preturile, care sa fie perioada de valabilitate a domeniilor .ro sau cand sa fie suspendate sau anulate. 'Numarul total de domenii de internet '.ro' inregistrate este de aproximativ 901130, din care 44% sunt neutilizate', precizeaza ministerul.