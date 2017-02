Contre intre ministrul Comunicatiilor si ANAF: Ministrul Augustin Jianu respinge demersul ANAF de a obtine datele detinatorilor de domenii de internet .ro

"Din informatiile pe care le am pana in prezent, este vorba despre un protocol de coopeare care se doreste a fi aprobat prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si al presedintelui ANAF. Prin urmare vreau sa contest premisa, pentru ca nu mi se pare ca este facut intr-o maniera corecta. Din ce inteleg este un demers al cabinetului trecut, care pana in prezent nu mi-a fost adus la cunostinta (am aflat de el din presa).

Premisele vizate sunt corecte: pe de-o parte combaterea evaziunii fiscale, pe de alta parte interoperabilitatea sistemelor informatice ale statului, ceea ce in principiu reprezinta doua argumente bune, daca ne rezumam strict la operatorii economici. In schimb, daca ne referim la persoane fizice, atunci exista o problema in ceea ce priveste legislatia datelor cu caracter personal. Eu nu vad cum anume ar putea ANAF sa solicite aceste date fara ca utilizatorul (persoana care detine aceste date) sa isi dea acceptul. Prin urmare, nu va exista niciun astfel de demers fara o studiere temeinica a bazei legale, fara o consultare si o comunicare publica pe aceasta tema.", a declarat pentru HotNews.ro Augustin Jianu, ministrul Comunicatiilor.

Ministerul Comunicatiilor a mai precizat in raspunsul transmis HotNews.ro ca si oficialii ICI au fost luat prin surprindere de anuntul ANAF.Conform precizarilor facute de conducerea ICI, la solicitarea Ministerului Comunicatiilor, "in data de 13.12.2016 a venit o adresa din partea ANAF care solicita incheierea acestui protocol. Adresa a fost imediat trimisa spre "analiza si raspunsuri". Pana in acest moment nu a fost comunicat rezultatul rezolutiei, de unde rezulta faptul ca inca nu au fost finalizate discutiile la nivel de experti."ANAF a anuntat marti ca va semna un protocol de colaborare cu ICI (Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica) in vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro, inregistrate in serviciul RoTLD (www.rotld.ro). ICI va pune la dispozitia ANAF datele necesare pentru indeplinirea atributiilor care ii revin privind colectarea veniturilor si prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale, sustine Fiscul, care mai precizeaza ca furnizarea datelor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare.Fiscul nu s-a rezumat doar la un comunicat de presa, ci a pus in dezbatere publica proiectul de ordin privind incheierea acestui protocol.