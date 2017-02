Compania telecom Direct One a anuntat finalizarea preluarii retelei metropolitane Netcity

Relatand subiectul, News.ro noteaza ca echipa UTI a beneficiat de consultanta financiara din partea KPMG Romania, in timp ce pentru aspecte legale, vanzatorii au fost asistati de Leaua si Asociatii si Stoica si Asociatii.Firma Netcity Telecom a fost constituita in urma unui contract pe 49 de ani, semnat in 2008 intre grupul UTI, controlat de Urdareanu, si Primaria Capitalei si gestioneaza reteaua de fibra optica subterana din Capitala, proiect aflat in mare intarziere.Situatia companiei s-a complicat in octombrie 2015, cand Tiberiu Urdareanu a fost arestat intr-un dosar de coruptie. Potrivit informatiilor din piata, Netcity Telecom a fost scoasa la vanzare la finalul anului trecut de catre grupul UTI.Intr-un raport publicat in 2015, Consiliul Concurentei a concluzionat ca in Bucuresti nu exista nicio alternativa reala la reteaua Netcity, astfel ca "Netcity detine pozitie de monopol in ariile sale de prezenta din Bucuresti si trebuie sa se abtina de la practici abuzive".Desi este un monopol, Netcity a anuntat vara trecuta ca opreste extinderea retelei subterane, sutinand ca schimbarea reglementarilor i-ar fi micsorat veniturile. Intelegerea initiala prevedea ca Netcity sa plateasca o redeventa de 12% din venituri catre bugetul Capitalei.