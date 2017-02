Posta anunta o revenire pe profit in 2016: Rezultat brut de 12,3 milioane lei, conform datelor preliminare

"Inregistrarea acestui profit a fost posibila printr-un efort continuu si sustinut de stimulare a cresterii si diversificarii veniturilor obtinute de companie, in anul 2016, corelata cu un nivel mai mic al cheltuielilor totale preliminate. Astfel, veniturile aferente anului 2016 au fost de 1.124,093 milioane de lei, cu 1,9% mai mari fata de anul 2015, cand au fost de 1.102,975 milioane de lei.

Mentionam ca informatiile furnizate reflecta datele contabile aferente anului 2016, disponibile in acest moment. Aceste date fiind preliminate, pana la inchiderea exercitiului financiar pot aparea noi inregistrari contabile care sa influenteze rezultatul brut", se arata in comunicatul de presa al companiei.

si ca va avea 26.370 salariati la sfarsitul anului 2016, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Postei Romane.

Posta a incheiat anul 2015 cu o pierdere neta de 7,4 milioane de euro, operatorul postal sustinand ca ar fi avut profit daca nu ar fi primit amenda de 7,4 milioane euro de la Consiliul Concurentei.Comunicatul Postei Romane vine la o zi dupa ce HotNews.ro a scris ca Alexandru Petrescu, actualul ministru al Economiei, ar fi incasat in mod nelegal bonusuri in valoare de 236.864 de lei (peste 53.000 de euro) pe cand era director general al Postei Romane, potrivit unui raport al Curtii de Conturi asupra activitatii operatorului postal.Acordarea bonusurilor trimestriale si anuale nu s-ar fi efectuat pe baza unor indicatori de performanta, incalcandu-se prevederile Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sustin inspectorii Curtii de Conturi, care recomanda operatorului postal sa recupereze acest prejudiciu.In replica, Posta Romana a precizat ca "unul din principalele motive pentru care Alexandru Petrescu a incasat bonusuri de performanta a fost faptul ca, in 2014, Posta Romana a inregistrat, pentru prima data, profit dupa 5 ani de pierderi, in 2015 a inregistrat profit operational, iar pe parcursul anului 2016 a continuat mentinerea in parametrii de profit, conform estimarilor bugetare de la inceputul anului.Ulterior, si biroul de presa al Ministerului Economiei a transmis marti seara, in numele ministrului Alexandru Petrescu, mai multe precizari in care respinge rezultatele echipei de control a Curtii de Conturi si sustine ca aspectele referitoare la bonusuri ar fi bazate "pe un raport al Curtii de Conturi nefinalizat, aflat in procedura de mediere. Raportul intocmit de Curtea de Conturi a fost contestat nu doar pe acest aspect, ci pe mai multe paliere, care dovedesc prezentarea unor situatii vadit eronate".