Fantoma 'eRomania' revine: Ministerul Comunicatiilor vrea sa plateasca 2,5 milioane euro pe o strategie cu acelasi nume, plus alte studii si servicii de formare

Document-„eRomania”-

- elaborarea unui raport de analiza a actelor normative care reglementeaza domeniul e-guvernarii si evenimentele de viata;

- elaborarea unei analize a cadrului operational, procedural si informational (infrastructura IT) care sustine serviciile publice electronice, in ansamblu;

- elaborarea unui raport de analiza al necesitatilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operational, procedural, informational si al capacitatii umane prin trecerea in revista a experientei internationale in ceea ce priveste cadrul si procedurile specifice institutiilor responsabile pentru evenimentele de viata;

- elaborarea unui studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atributiilor si responsabilitatilor la nivelul administratiei publice din domeniul sistemului informational asociat evenimentelor de viata din perspectiva eventualelor suprapuneri de roluri si atributii intre institutii;

- elaborarea unui studiu al situatiei existente, referitor la domeniul specific al e-guvernarii (cu referire la institutii, legislatie, procese, instrumente de lucru, proceduri);

- elaborarea unui raport al cerintelor aferente adoptarii noului cadru legislativ, organizational, procedural, informational (infrastructura IT necesara);

- elaborarea unui plan de lucru pentru adoptarea noului cadru legislativ;

- elaborarea unui cadru legislativ unitar (inclusiv Strategia de Cloud Computing);

- elaborarea unui catalog national al solutiilor IT pentru e-guvernare care va constitui baza dezvoltarii serviciilor publice electronice si va fi adresat in principal specialistilor in sisteme IT si de e-guvernare;

- elaborarea unei propuneri de politica publica in domeniul e-guvernarii - Document-„eRomania”- O politica publica in domeniul e-guvernarii;

- elaborarea unui manual de proceduri pentru tratarea unitara a evenimentelor de viata;

- elaborarea unui set de standarde procedurale pentru furnizarea serviciilor publice in format electronic;

- elaborarea unui raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse;

- elaborarea unui raport de instruire pentru formarea pe tematica e-guvernarii a reprezentantilor institutiilor administratiei publice cu atributii legate de serviciile publice, in special cele legate de evenimentele de viata identificate. 120 participanti la formarea pe tematica e-guvernarii, din care: 80 de persoane din personalul din autoritatile si institutiile publice centrale care a fost certificat la incetarea calitatii de participant la formarea in domeniul e-gov;

- elaborarea unui raport de instruire pentru asigurarea participarii la conferinte europene in domeniul e-guvernarii si formarea in cadrul unor cursuri specializate pe e-guvernare europene sau nationale pentru membrii echipei de management. 10 persoane din personalul din echipa de management care participa la conferinte sau cursuri europene in domeniul e-gov (maximum -1 conferinta si 1 curs, in domeniul e-gov), din care: 7 persoane din personalul din echipa de management care a fost certificat la incetarea calitatii de participant la formarea in domeniul e-gov;

- elaborarea unui raport de asistenta si instruire pentru furnizarea de sesiuni de asistenta „on the job” pentru familiarizarea cu noile proceduri si pregatirea pentru momentul operationalizarii. 350 de participanti la sesiunile de asistenta on the job, din care: 250 personal care a fost certificat la incetarea calitatii de participant la sesiunile de asistenta on the job;

- elaborarea unui ghid de asistenta on the job pentru sesiuni de asistenta „on the job”;

- elaborarea unui studiu de bune practici pe domeniul e-guvernarii, ghid, brosura.

Radu Horia Dorcioman este in continuare secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor.

1. Ati analizat in ce masura mai pot fi folosite studiile, analizele si evaluarile achizitionate anterior in Minister, dintre care unele zac nefolosite, dupa cum sustine Curtea de Conturi, inainte de a lansa aceasta licitatie? Daca da, ce concluzii ati tras? Daca nu, de ce ati lansat aceasta licitatie?

2. Care este necesitatea achizitiei acestor noi studii, analize si servicii de formare profesionala? motivati raspunsul

3. Nu considerati ca este exagerata suma estimata pentru cumpararea acestor servicii? Chiar sunt necesare toate? Uitati-va pe studiile si proiectele atasate articolului HotNews.ro si veti vedea ca unele studii si cursuri au fost facute si in anii anteriori.

4. Raportat la experienta eAcademie, aveti certitudinea ca in aceasta licitatie MCSI are calitatea necesara pentru demararea procedurii?

5. Nu considerati ca prin aceasta licitatie MCSI dubleaza practic studii, analize si programe de formare profesionale care sunt facute in mod normal de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP)? Motivati raspunsul, va rog

6. Ce s-a ales de initiativa ca 'toate proiectele aflate in depozitul MCSI si neutilizate la aceasta ora vor fi analizate in cel mai scurt timp se va face o propunere catre CTE - MCSI"? Este finalizata sau nu? Cu ce rezultate?

Va amintiti de esecul grandioasei strategii de informatizare a administratiei publice, eRomania,, in care s-a estimat ca se vor aloca circain perioada 2010-2013?O regasim chiar in cadrul unui contract licitat in aceasta luna de Ministerul Comunicatiilor, condus de Augustin Jianu (PSD).Ministerul Comunicatiilor vrea sa cumpere servicii de consultanta studii, analize, evaluari si formare in domeniul e-guvernare, contract inpotrivit unui anunt de licitatie publicat vineri in SEAP. (Anunt de participare numarul 173254/17.02.2017).Una dintre cerintele contractului este urmatoarea:Contractul este finantat cu fonduri europene. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27.03.2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 26.07.2017.Caietul de sarcinide catre Secretarul de stat, in numelenu stie detaliile acestui proiect care a fost coordonat si semnat de catre secretarul de stat Radu Horia Dorcioman, care a avut delegare pe acest proiect.Culmea este ca in vara anului trecut, un raport al Curtii de Conturi avertiza ca Ministerul Comunicatiilor detine 132 proiecte si studii in valoare de peste 107,6 milioane lei (peste 24 milioane euro) care nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost realizate, in ciuda prevederilor unui ordin cu masuri dat in anul 2014 de ministrul Razvan Cotovelea.Contactat de HotNews.ro, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, a spus atunci ca in mandatul sau a facut un audit tehnic si la proiectul eAcademie si a dispus un ordin pentru operationalizarea acestei platforme IT care era neutilizata.Fostul ministru al Comunicatiilor, Ministrul Bostan a transmis inspectorilor Curtii de Conturi si ulterior si public faptul ca 'toate proiectele aflate in depozitul MCSI si neutilizate la aceasta ora vor fi analizate in cel mai scurt timp se va face o propunere catre CTE - MCSI". Acesta a luat de asemenea si hotararea de a scana toate studiile si de a le publica pe situl MCSI.Un alt caz semnalat in acel raport al Curtii de Conturi a fost esecul proiectului eAcademie, proiect prin care MCSI nici macar nu avea calitatea de a oferi cursuri de formare profesionala, nici o certitudine ca cineva va utiliza cursurile gratuite oferite pe aceasta platforma.Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) derulase deja proiectul Implementarea in sistem e-leaming de programe de formare in domeniul administratiei publice pentru sprijinirea dezvoltarii societatii informationale', avand ca obiectiv cresterea accesibilitatii si flexibilitatii ofertei de perfectionare a ANFP pentru functionarii publici, prin intermediul tehnologiei informatiei si comunicarii.