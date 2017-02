Ministrul comunicatiilor, despre dorinta ANAF de a avea acces la datele detinatorilor de domenii .ro: Va automatiza o parte importanta a procesului de combatere al fraudei fiscale

Jianu

dezaproba miercuri maniera in care ANAF a anuntat marti ca va incheia un protocol de colaborare cu ICI in vederea obtinerii datelor de identificare a detinatorilor de domenii de internet .ro. "Din ce inteleg este un demers al cabinetului trecut, care pana in prezent nu mi-a fost adus la cunostinta (am aflat de el din presa)", a declarat pentru HotNews.ro ministrul . "Nu va exista niciun astfel de demers fara o studiere temeinica a bazei legale, fara o consultare si o comunicare publica pe aceasta tema", a spus ministrul, atentionand asupra pericolului de a se incalca legislatia datelor cu caracter personal."Protocolul se refera la o aplicatie tehnica de interoperabilitate care aduce cu sine eficientizarea activitatii ANAF impreuna cu optimizarea resurselor implicate in interactiunea dintre ANAF si operatorii economici. Comparativ cu activitatea de pana in prezent, contributia proiectului este aceea ca elimina solicitarile redactate pe suport fizic (hartie). Proiectul respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal", se spune in informarea transmisa sambata presei."Este esential sa ne asiguram ca interogarile nu pot fi facute decat pentru situatii temeinic fundamentate, in conformitate cu legislatia in vigoare. Premisele de la care porneste proiectul sunt corecte. Combaterea evaziunii fiscale, impreuna cu interoperabilitatea, sunt deziderate nationale prin care urmarim sa ne aliniem standardelor europene. Aceasta initiativa va scurta semnificativ timpul de interactiune dintre ANAF si ICI, automatizand o parte importanta a procesului de combatere al fraudei fiscale. Acesta este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizeaza interoperabilitatea la nivel national", a declarat Jianu, potrivit documentului citat.Presedintele ANAF, Bogdan Stan a afirmat ca ideea nu este noua si ca accesul la aceste date se putea face si pana acum, in baza Codului de Procedura Fiscala."Diferenta este ca transferul de informatie se va face in mod digital si nu in format tiparit pe hartie. Nevoia incheierii unui Protocol intre ANAF si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti deriva din amplificarea numarului tranzactiilor din mediul online. Evaziunea si frauda fiscala in domeniul comertului online au atins cote fara precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie sa acceseze datele de identificare ale detinatorilor domeniilor de internet cu extensia '.ro'. Subliniem ca interogarile de date vor fi facute exclusiv pentru cazurile in care exista suspiciuni, in sensul neinregistrarii, nedeclararii si neplatii obligatiilor fiscale, interogarile fiind fundamentate de analize de risc temeinice, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala. Valorificarea datelor obtinute in urma acestui Protocol se va face exclusiv in cadrul activitatilor de control fiscal sau a inspectiilor fiscale", a spus Stan. ANAF a anuntat marti ca va semna un protocol de colaborare cu ICI (Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica) in vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI ale detinatorilor domeniilor cu extensia .ro, inregistrate in serviciul RoTLD (www.rotld.ro).O decizie a Curtii Europene de Justitie interzice transmiterea datelor personale intre autoritati ale administratiei publice fara ca persoanele vizate sa fie informate in prealabil, avertizeaza Autoritatea nationala pentru protectia datelor (ANSPDCP), intr-un raspuns furnizat catre HotNews.ro, referindu-se la demersul ANAF de a incheia un protocol cu ICI pentru obtinerea datelor despre proprietarii de site-uri .ro. Autoritatea, care formuleaza recomandari si avize pe teme legate de protectia datelor personale, nu a primit o solicitare in acest caz, motiv pentru care va demara o investigatie din oficiu.