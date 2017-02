Fiscul a verificat 162 de contribuabili din mediul online in trei ani

Fiscul a anuntat recent incheierea unui protocol cu Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica (ICI) din Bucuresti, institutie aflata in subordinea Ministerului Comunicatiilor. Acesta se refera la o aplicatie tehnica care va elimina solicitarile redactate pe hartie venite din partea ANAF catre ICI, in scopul verificarii datelor de identificare ale detinatorilor domeniilor de internet cu extensia .ro.Acest acord va creste viteza cu care ANAF va putea face aceste verificari, in contextul in care, in perioada decembrie 2013 - ianuarie 2017, a verificat doar 162 de contribuabili, a efectuat confiscari in valoare de peste 1,3 milioane de lei si a instituit masuri asiguratorii de aproximativ 32 milioane de lei. Totodata, au existat 12 sesizari transmise organelor de cercetare penala, pentru o valoare totala aprejudiciului de peste 41 milioane de lei, potrivit datelor transmise News.ro de catre Ministerul Comunicatiilor.Presedintele ANAF, Bogdan - Nicolae Stan, a precizat vineri, in cadrul unui comunicat de presa publicat de Ministerul Comunicatiilor, ca accesul la aceste date se putea face si pana acum, in baza Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala. Noutatea pe care o aduce acest protocol este faptul ca transferul de informatie se va face in mod digital si nu in format tiparit pe hartie. Stan a subliniat importanta acestui acord, in contextul amplificarii tranzactiilor online si a avansului evaziunii fiscale in acest domeniu."Nevoia incheierii unui protocol intre ANAF si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti deriva din amplificarea numarului tranzactiilor din mediul online. Evaziunea si frauda fiscala in domeniul comertului online au atins cote fara precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie sa acceseze datele de identificare ale detinatorilor domeniilor de internet cu extensia .ro", a declarat Stan, in cadrul comunicatului de presa.Presedintele ANAF a subliniat ca interogarile de date vor fi facute exclusiv pentru cazurile in care exista suspiciuni, in sensul neinregistrarii, nedeclararii si neplatii obligatiilor fiscale, interogarile fiind fundamentate de analize de risc in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala. Aceasta precizare vine dupa aparitia unor reactii negative dupa anuntul facut acum cateva zile de ANAF, legate de posibila prezentare publica a datelor de contact ale persoanelor fizice care detin domenii web, fara consimtamantul acestora.Si ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu a subliniat ca interogarile nu pot fi facute decat pentru situatii temeinic fundamentate."Combaterea evaziunii fiscale, impreuna cu interoperabilitatea, sunt deziderate nationale prin care urmarim sa ne aliniem standardelor europene. Aceasta initiativa va scurta semnificativ timpul de interactiune dintre ANAF si ICI, automatizand o parte importanta a procesului de combatere al fraudei fiscale", a declarat Jianu, in cadrul comunicatului de presa.Ministrul a precizat ca acest acord este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizeaza interoperabilitatea dintre ANAF si Ministerul Comunicatiilor la nivel national.