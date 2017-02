Cifra de afaceri de 986,8 milioane euro pentru Orange in 2016: Pentru prima data, numarul de abonati a depasit pragul de 5 milioane din totalul de clienti

Reteaua 4G din Romania a fost consolidata in 2016: peste 2,2 milioane de clienti 4G



In 2016, in urma parteneriatului cu Telekom Romania, Orange a devenit si furnizor de servicii fixe in zona urbana, completand portofoliul existent de servicii de voce si internet mobil, televiziune prin satelit si internet fix prin tehnologia 4G cu servicii fixe de internet de mare viteza prin fibra si televiziune prin cablu.Pentru detalii privind parteneriatul dintre Orange si Telekom, citeste: Acord strategic intre Telekom si Orange: Clientii Telekom vor putea utiliza reteaua 4G de la Orange, iar clientii Orange vor avea acces la servicii fixe de internet si televiziune prin reteaua TelekomIn urma acestui parteneriat, serviciile de televiziune prin satelit si cablu, Orange Home TV, au inregistrat in total 333.000 de abonati, cu o crestere de 20,9% in ultimul trimestru din 2016 comparativ cu perioada similara a anului anterior. Numarul de descarcari si actualizari ale Orange TV Go, aplicatia care ofera acces la o gama variata de continut, direct pe telefon sau pe tableta, a depasit pragul de 2 milioane la final de decembrie, in crestere cu 31% fata de anul anterior. Numarul mediu lunar de utilizatori activi ai serviciului Orange TV Go aproape s-a dublat in ultimul trimestru din 2016 fata de trimestrul similar din 2015, urmand trendul ascendent de utilizare a serviciilor video pe dispozitivele mobile, prin intermediul carora utilizatorii se pot bucura de continutul preferat oriunde.In ultimul an, Orange a continuat investitiile in retea prin extinderea acoperirii 4G pe principalele drumuri nationale si pe autostrazile care leaga capitala de litoral si de partea de vest a tarii, ajungand la un total de peste 6.700 de localitati cu acoperire 4G.Operatorul sustine in urma acestor investitii a ajuns sa detina cea mai extinsa retea 4G din Romania, acoperind 97% din populatia urbana si 80% din populatia totala a tarii. La sfarsitul anului trecut, numarul de clienti 4G depasea 2,2 milioane de utilizatori, numar dublua fata de finalul anului 2015.Traficul de internet mobil s-a dublat in 2016 fata de 2015, iar traficul 4G a crescut de patru ori.La finalul lunii noiembrie, Orange a demarat un proiect pilot de Smart City in Romania, in colaborare cu start-up-uri partenere si Primaria Municipiului Alba Iulia. Conceptul include 14 solutii, cu ajutorul carora isi propune sa aduca un impact pozitiv la nivelul comunitatii, prin managementul resurselor urbane, al infrastructurii de telecomunicatii, al retelei de transport si prin oferirea de solutii turistice, de educatie si e-democracy.Serviciul Orange Money, prin care utilizatorii isi pot plati facturile de utilitati fara a fi nevoie de factura fizica, pot reincarca optiuni PrePay, pot primi si transfera bani instantaneu si in conditii de siguranta, prin intermediul telefonului mobil, la fel de simplu ca trimiterea unui SMS, a ajuns la 16.000 de abonati in doar cateva saptamani de la lansarea din noiembrie 2016.