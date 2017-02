Google va lansa noul sau asistent vocal si pe telefoanele cu Android ale altor companii

Google spune ca noul asistent a existat doar pe modelul Pixewl pentru a fi rafinat si pregatit sa ofere raspunsuri cat mai bune. Acum, Assistant va putea fi instalat pe diverse modele cu Android 6.0 si 7.0, incepand cu versiunea in engleza si cu cea in germana.Cei de la Google spun ca interfata conversationala este un mare plus si se adapteaza in functie de cum il folosesti si de unde, acumuland si informatii din conversatiile trecute pentru a afla cat mai multe despre tine si a-si adapta raspunsurile in functie de ce iti place si de ce aplicatii ai folosit.Google spune ca Assistant nu iti afiseaza o simpla caseta cu rezultate, ci te si ajuta sa duci lucruri la bun sfarsit. Poti ajunge sa faci doar cu ajutorul lui o rezervare la restaurant sau sa comanzi o pizza.Assistant este generatia viitoare de Google Now si face tot ce face si Now, insa cu diferenta elementului conversational si de inteligenta artificiala. Google spune ca Assistant face rezultatele cautarii mai accesibile si, daca prin Now la multe intrebari ti se raspunde cu o pagina de web in care tu trebuie sa gasesti exact lucrurile care-ti trebuie, Assistant iti poate afisa direct lucrul cautat.