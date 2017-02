Anul 2017 va marca depasirea pragului simbolic de 5 miliarde de detinatori de telefoane mobile (studiu)

Potrivit Asociatiei, care si-a prezentat cifrele in prima zi a Congresului Mondial Telecom (MWC) pe care il organizeaza la Barcelona, pragul simbolic va fi depasit inainte de jumatatea lui 2017.La orizontul anului 2020, 5,7 miliarde de oameni vor avea un telefon mobil, respectiv trei sferturi din populatia mondiala, in special in urma dezvoltarii rapide a vanzarilor in Asia, inecpand cu India, care va contribui cu jumatate la aceasta crestere.Un alt semn al evolutiei sectorului, 55% dintre mobilele detinute in lume permit o conexiune la internet, fie ca e vorba de 3G sau 4G, o proportie care va ajunge la 75% in 2020.Trecerea de la 3G la 4G si apoi la 5G se va face cu pretul unei investitii majore a operatorilor, arata studiul, care estimeaza la 1.000 de miliarde de dolari investitiile realizate din 2010 in retelele la nivel mondial si la 700 miliarde cele care vor fi realizate suplimentar pana in 2020.Cota telecom in PIB-ul mondial este de 3.300 miliarde dolari, respectiv 4,4%, arata GSMA, cota care va ajunge la 4,9% in 2020, respectiv 4.200 miliarde dolari.In ceea ce priveste a cincea generatie de tehnologii mobile (5G), studiul anticipeaza o lansare a ofertelor comerciale in 2019.