Un aspect trecut neobservat in actionariatul Teamnet: O banca in care statul roman detine 14% din capitalul social

"In urma primirii banilor, disimulati sub forma unor operatiuni fictive derulate de S.C. Teamnet International S.A. cu alte societati IT, o suma de 24.620.988 lei a fost folosita de prima societate mentionata pentru cresterea artificiala a cifrei de afaceri, in scopul determinarii reprezentantilor Bancii Mondiale sa achizitioneze actiuni la aceasta societate si sa-i acorde un credit in valoare de 10 milioane euro", se arata in comunicatul DNA.

Cand a intrat Banca Mondiala in actionariatul Teamnet si cat detine in prezent?

Actionariatul Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre Foto: Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre

DNA l-a acuzat luni pe Sebastian Ghita ca ar fi luat spagi de pana la 10 milioane de euro pentru contracte cu statul si ca acesta ar fi pacalit Banca Mondiala (BM) sa intre actionar in grupul Teamnet, pe care el il controla prin interpusi., IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre au devenit actionari minoritari ai Teamnet International, fosta firma a deputatului PSD Sebastian Ghita, in prezent urmarit international, in urma unei investitii de cate 5 milioane euro in capital propriu si cate 7,5 milioane euro in imprumuturi pe termen lung efectuate de fiecare dintre investitori.In urma investitiei, cei doi noi investitori urmau sa detina pana la sfarsitul acestui ancompanie care controleaza alte companii membre ale grupului Teamnet.este faptul ca statul roman detine o cota de 14% din capitalul social al Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre. arata ca Romania a semnat Acordul de infiintare al Bancii Mondiale si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) in 30 decembrie 1994, ca membru fondator. In prezent (dupa majorarea de capital din anul 2008),, respectiv 280.000 de actiuni.Managementul institutiei este asigurat de Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Director si un Presedinte. Pentru Romania, guvernator este ministrul Finantelor Publice, iar guvernator supleant este secretarul de stat din cadrul MFP desemnat in acest sens. Datele de pe site-ul Bancii Mondiale si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) indica faptul ca Teamnet a atras pana acum de la aceasta bancalegate de actionariatul Teamnet International arata cadin capitalul social al Teamnet International, in timp ce