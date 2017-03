Veniturile Telekom Romania au crescut cu 0,1% pana la 985 milioane euro in 2016. Scaderi semnificative pe telefonie mobila si fixa, crestere usoara pe internet

Telekom Romania in 2016 Foto: Deutsche Telekom

La sfarsitul anului trecut, Telekom avea 5,72 milioane de utilizatori de comunicatii mobile (SIM-uri valabile), in scadere cu 4,5% (270.000 utilizatori) fata de sfarsitul lui 2015. In decembrie 2014, Telekom avea 6,04 milioane de clienti de telefonie mobila.La sfarsitul anului trecut, numarul liniilor de telefonie fixa a scazut cu 5,8% fata de anul 2015 pana la 1,96 milioane linii. La sfarsitul lui 2014, Telekom avea peste 2,23 milioane de linii de telefonie fixa.Pe segmentul de internet, Telekom avea la sfarsitul anului trecut 1,194 milioane de utilizatori, in crestere usoara cu 0,7% (8.000 de utilizatori) fata de 2015. La sfarsitul anului 2014, Telekom avea 1,199 milioane de utilizatori de internet broadband.Veniturile Telekom Romania au ajuns la 985 milioane euro in 2016, cu 0,1% mai mari decat in 2015, cand veniturile cumulate au fost de 984 milioane euro. In 2014, veniturile au depasit 1 miliard de euro.Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).