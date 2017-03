IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, despre acuzatia DNA ca ar fi fost pacalita de Sebastian Ghita sa intre in actionariatul Teamnet: Suntem in in legatura cu compania si urmarim cu atentie procesul

"IFC (Corporatia Financiara Internationala), institutie membra a Grupului Banca Mondiala, a oferit companiei Teamnet un imprumut de 7.5 milioane euro si a investit 10.9 milioane euro in actiuni, din iunie 2014, pentru a sustine dezvoltarea sectorului IT si a exporturilor romanesti. In prezent IFC detine 16.18% din actiunile Teamnet. IFC este la curent cu acuzatiile aduse companiei. Suntem in legatura cu compania si urmarim cu atentie procesul.", au precizat oficialii IFC, la solicitarea HotNews.ro de a oferi un comentariu legat de recentul dosar deschis de procurorii DNA impotriva lui Sebastian Ghita si a lui Bogdan Padiu, actionarul majoritar si seful Teamnet.

"IFC (Corporatia Financiara Internationala), institutie membra a Grupului Banca Mondiala, ia decizii de investitii tinand cont de profitabilitatea si valoarea de dezvoltare a unui proiect. Consiliul de Administratie al IFC, care reprezinta 184 de tari, emite deciziile finale pe orice proiect al IFC. In Romania, tara in care sectorul IT reprezinta aproximativ 6% din PIB si are peste 65.000 de angajati, IFC a investit si continua sa sustina TeamNet pentru dezvoltarea in continuare a sectorului IT si cresterea exporturilor Romaniei in acest sector", au precizat pentru HotNews.ro, oficialii IFC, fara a raspunde la intrebarea legata de cine a venit cu ideea si a supus atentiei IFC proiectul intrarii in actionariatul TeamNet.

Actionariatul Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre Foto: Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre

Un aspect care a scapat atentiei publice pana acum este faptul ca statul roman detine o cota de 14% din capitalul social al Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre.

HotNews.ro a intrebat ulteriorIn vara anului 2014, nu doar IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, ci si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) au devenit actionari minoritari ai Teamnet International, fosta firma a deputatului PSD Sebastian Ghita, in prezent urmarit international, in urma unei investitii de cate 5 milioane euro in capital propriu si cate 7,5 milioane euro in imprumuturi pe termen lung efectuate de fiecare dintre investitori.In urma investitiei, cei doi noi investitori au ajus sa detina cate 8,33% din actiunile Teamnet International, companie care controleaza alte companii membre ale grupului Teamnet.IFC si-a majorat ulterior participatia, ajungand la, in timp ce Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) a ramas la, dupa cum arata cele mai recente date de la Registrul Comertului.arata ca Romania a semnat Acordul de infiintare al Bancii Mondiale si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) in 30 decembrie 1994, ca membru fondator. In prezent (dupa majorarea de capital din anul 2008), tara noastra detine o cota de 14% din capitalul social al bancii, respectiv 280.000 de actiuni.Managementul institutiei este asigurat de Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Director si un Presedinte. Pentru Romania, guvernator este ministrul Finantelor Publice, iar guvernator supleant este secretarul de stat din cadrul MFP desemnat in acest sens.