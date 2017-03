Proiect guvernamental pilot: Elevii vor invata, printre altele, cum se face o cautare online in asa fel incat sa stie ca informatia respectiva este reala

¬Ministerul Comunicatiilor si Ministerul Educatiei vor sa lanseze in acest an un proiect pilot pentru dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor, a declarat marti ministrul Comunicatiilor Augustin Jianu. "La scoala profesorii le vor explica elevilor ce este internetul si cum se foloseste; cum se face o cautare online in asa fel incat sa stii ca informatia respectiva este reala; ce este acela un certificat digital si de ce este important; cum se securizeaza comunicatiile intre un client si un server. Mai departe notiunile acestea te vor ajuta sa interactionezi cu statul, sa depui un formular online, sa faci toate lucrurile acestea care nu se invata momentan nicaieri', a spus ministrul, in cadrul unui eveniment organizat de Banca Mondiala.

"Este un proiect care vizeaza toate clasele de la I-a pana la a -XII-a. In primul an va fi un proiect pilot. Vrem sa vedem ce anume functioneaza din ce ne-am propus si ce nu functioneaza. Probabil vom avea o plaja larga de medii si zone. Vom merge si in urban si in mic urban si in rural pentru a vedea care din subiectele predate functioneaza mai bine. Aceasta va fi in primul an.

Ulterior, cu sprijinul Ministerul Educatiei, vom lansa un proiect national care se va derula la toate clasele si va actualiza programa scolara in ceea ce priveste competentele digitale dar si metoda de predare.

Vom gasi un numar de profesori pe care fie ii vom pregati, fie vor sti. Eu imping acest proiect inca de anul trecut cand eram director la CERT-RO. Ramane de vazut in cat timp. Fie se va face la orele de dirigentie, in masura in care e suficient, daca nu vom vedea daca orele de TIC le vom putea aduce mai aproape de realitatile nevoilor copiilor. Skill-urile digitale nu inseamna numai sa folosesti aplicatiile Office si sa trimiti un mail. Trebuie sa stii ce este acela un OTP (one time password) si de ce-l folosesti in relatia cu o banca sau ca sa securizezi o comunicatie. Sunt lucruri care tin de buna functionare a individului intr-o societate dominata de internet si sunt competente pe care trebuie sa le aiba", a declarat marti ministrul Augustin Jianu.

Declaratiile ministrului au fost facute in cadrul unei conferinte organizate de Banca Mondiala si SNSPA cu ocazia prezentarii raportului 'Valorificarea dividendelor digitale: Utilizarea internetului pentru sustinerea dezvoltarii in Europa si Asia Centrala'.Raportul Bancii Mondiale arata ca romanii ar putea avea de castigat de pe urma valorificarii internetului. La ora actuala, doar 20% dintre somerii Romanieiutilizeaza internetul pentru a-si cauta un loc de munca. Pentru cei care au un loc de munca la ora actuala, aproape niciunul nu lucreaza de acasa, in comparatie cu 10% in tarile din nordul si vestul Europei."Simtim ca internetul ar trebui sa ajunga la toata lumea. Cum facem ca internetul sa lucreze in beneficiul tuturor? Pentru a profita cu adevarat de beneficii trebuie sa ne concentram pe dezvoltarea infrastructurii, pe reglementari bune, colaborari la nivel universitar. Romana este a doua limba cea mai vorbita in Microsoft, unele din cele mai importante aplicatii de mobil sunt dezvoltate de romani. Noua din orasele cu cel mai rapid internet se afla in Romania. Pe de alta parte, discrepanta intre numarul conexiunilor de internet intre rural si urban este in continuare foarte mare. 46% din populatia Romaniei nu a folosit niciodata internetul. Cum ajungem la oamenii saraci? Este in sarcina d-voastra ca aceste lucruri sa fie dezvoltate", a declarat marti Elisabetta Capannelli, manager de tara pentru Romania si Ungaria.Potrivit raportului, in Romania, mai putin de 10% dintre societatile comerciale utilizeaza facilitatile de cloud, iar obstacolele aflate in calea antreprenoriatului in sectorul serviciilor impiedica adoptarea tehnologiilor digitale.