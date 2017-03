Vodafone creeaza 150 de locuri de munca intr-un nou centru de relatii cu clientii din Pitesti

"Vodafone Romania este primul operator de telefonie mobila care a infiintat un serviciu de relatii cu clientii, in 1998, si care investeste constant in imbunatatirea experientei clientilor. De-a lungul istoriei noastre de 20 de ani pe piata din Romania, am dezvoltat permanent aceasta divizie de business, iar deschiderea noului centru de relatii cu clientii din Pitesti este un pas firesc in acest sens", a declarat Ana Alexe, Director Customer Operations, Vodafone Romania.

Vodafone, al doilea mare operator local de comunicatii mobile, a anuntat marti deschiderea unui nou centru de relatii cu clientii in Pitesti, in care va crea 150 de locuri de munca pentru studenti si absolventi. Echipele din noul centru vor deservi atat clientii persoane fizice, cat si companii. Procesul de recrutare va incepe in luna martie 2017. Vodafone Romania opereaza deja mai multe centre mari de relatii cu clientii in Bucuresti, Brasov si Craiova, la care se alatura centre regionale de dimensiune mai mica in Iasi si Bacau.Pentru formarea echipei Centrului de Relatii cu Clientii din Pitesti, Vodafone Romania va recruta persoane cu foarte bune abilitati de comunicare si de utilizare a calculatorului, precum si cu capacitate de invatare rapida. Cei care vor deveni angajati vor beneficia de de o pregatire amanuntita, prin intermediul unor programe de training si de dezvoltare a competentelor. Mai multe informatii despre pozitiile disponibile in cadrul noului centru de relatii cu clientii sunt disponibile pe www.vodafone.ro, la sectiunea Cariere.Vodafone a inregistrat un numar total de peste 9,45 milioane de utilizatori (SIM-uri valabile de servicii mobile, servicii de voce si Internet of Things) la 31 decembrie 2016, in crestere cu 355.587 de utilizatori fata de perioada similara a anului precedent. In ultimul trimestru al anului trecut, veniturile au atins 178,7 milioane de euro, in crestere cu 2,8% fata de perioada similara a anului precedent, in termeni organici.