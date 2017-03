ANALIZA ​Tehnologii si echipamente inteligente prezentate in premiera la Barcelona MWC 2017

Anul acesta vedetele celei mai mari expozitii internationale dedicate telefoniei mobile 'Mobile World Congress (MWC)' au fost Nokia 3310, Smart Phone LG G6, Tableta Samsung Galaxy Book, Ceasul Intelegent Huawei Watch 2 si noile tehnologii din aria IoT 'Internetul tututor lucrurilor' si 5G.a fost relansat fara sistem de operare de tip Android sau Windows 10 Mobile, fara acces la Facebook si Twiter. Utilizatorii au acces la un meniu simplu prin intermediul caruia pot vizualiza contactele, istoricul apelurilor efectuate, pierdute, primite, browser web, camera foto, radio, muzica, inregistrare voce si jocul Snake. Este un telefon cu pret scazut, in jur de 49 Euro, baterie robusta care rezista mult timp: 22 ore de convorbire si 30 de zile in standby, usor de utilizat.Telefonul poate fi conectat doar la tehnolgie mobila de generatia a doua, ecranul este de rezolutie mica si camera foto este de 2 MP. Dimensiunile sunt reduse si paleta de culori diversificata.are un ecran cu rezolutie de cel mai inalt nivel Full Vision aspect ratio18:9 si dimensiune mare avnd diagonala de 5.7 inch. Dispune de un procesor puternic ,4GB memorie RAM, 32GB spatiu stocare, doua camere de 5MP si respectiv 13MP, senzor de amprente si se poate conecta la reteaua mobila de generatia a patra. LG G6 va fi disponibil luna viitoare in Romania incluzand culorile alb, negru, argintiu la pretul de 700 Euro. Sistemul de operare pe care ruleaza acest telefon inteligent este Android Nougat si performantele sunt excelente.pare a fi un competitor serios pentru Surface Pro 4 avand in vedere specificatiile tehnice si pretul. Samsung ofera doua modele ale noului laptop unul de 10.6 inches si celalalt de 12 inches dispunand de conectivitate WiFi si 4G LTE. Sistemul de operare utilizat este Windows 10.Modelul de 12 inch dispune de un display premium 'Super AMOLED' cu rezoluite buna 2,160 x 1,440. Modelul de 10.6 inch are display FHD cu rezolutie de 1,920 x 1,280 utilizand tehnologie TFT LCD . Procesorul Samsung Galaxy Book de 12 inch beneficiaza de un procesor de ultima generatie Intel Core i5. Procesorul dual-core lucreaza la 3.1GHz, avand viteza mare si posibilitatea de a eficientiza consumul.Galaxy Book 10.6 inch dispune de procesor de generatia a saptea Core m3 la 2.6GHz. Samsung Galaxy Book 12-inch este foarte subtire avand 0.29 inch fara tastatura in timp ce Galaxy Book 10.6 inch masoara 0.35 inch. Tabletele Samsung Book sunt si foarte usoare 754 grame respectiv 640 grame.dispune de conectivitate la reteaua mobila LTE de generatia a patra si are optiuni pentru iubitorii sportului. Huawei Watch 2 se diferentiaza prin faptul ca este primul Smart Watch care permite conectarea la reteaua mobila cu SIM individual si functioneaza astfel si fara telefonul mobil permitand utilizatorului sa primeasca si sa lanseze apeluri telefonice, mesaje scurte, email-ri,evenimente din calendar. Ceasul ruleaza cu Android Wear 2.0 si dispune de o aplicatie speciala care ajuta la realizarea unui program de antrenament individual, este rezistent la apa respectand standardul IP68.Preturile sunt competitive incepand de la 329 Euro pana la 400 Euro in functie de varianta aleasa cu sau fara modem LTE, sport sau clasic.si controlati de la distanta prin siteme de realitate virtuala au fost prezenti in standurile Deutsche Telekom si NTT DoCoMo.Viteza link-lui radio utilizat in demonstratia DoCoMo a fost de 15 GB cu mult mai amre decat viteza accesibila min retelele 4G. Demonstratia s-a referit la controlul de la distanta a trei roboti in cazul unui accident nuclear care ar face imposibila interventia umana datorita radiatiilor mari. Tehnologia utilizata apartine companiei Ericsson.Deatsche Telekom si Samsung au demonstrat functionalitatea tehnologiei 5G Guaranteed Latency (GLA). Latenta scazuta este un diferentiator cheie in cazul tehnologie 5G permitand realizarea in timp real de operatinui la distanta cu viteza mare si intarzieri de transmisie mici. In standul Deutsche Telekom vizitatorii au putut vedea cum un obiect a fost mutat rapid intre bratele unui robot conectat la reteaua mobila 5G controlat distant.In viitorul apropiat operatorii de telefonie mobila vor conecta mai multe obiecte decat oameni si robotii inteligenti controlati distant vor avea utilitate in multe procese industriale, telemedicina si chir interventii in cazul dezastrelor naturale.