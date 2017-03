Cine este Andrei Petrisor Maioreanu, noul secretar de stat in Ministerul Energiei

Vezi documentul atasat



Vicepresedintele PSD Gorj Andrei Petrisor Maioreanu (50 ani) a fost numit zilele trecute in functia de secretar de stat in Ministerul Energiei. Maioreanu are experienta in domeniul energetic, lucrand mai multi ani la Hidroelectrica Sucursala Targu Jiu si la Hidroserv. Adeverinta 6993/11.06.2009 a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) arata ca Maioreanu a fost recrutat in noiembrie 1987 "pentru supravegherea informativa a unor persoane avertizate pentru comentarii negative sau cunoscute cu rude in RFG si Austria". A avut numele conspirativ "Arthur". A furnizat 6 materiale informative, insa potrivit unor prevederi legale, nu i s-a atribuit calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii.In 2013 a fost numit director general adjunct la Hidroserv, filiala de mentenanta a Hidroelectrica. Anul trecut, Maioreanu a candidat pentru Senat din partea PSD Gorj. A fost si consilier judetean al PSD Gorj. Anul trecut a aplicat pentru un post de membru in cadrul Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Potrivit Gorj Exclusiv era sustinut pentru aceasta functie de Ion Calinoiu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj.Maioreanu este cunoscut ca fiind apropiat al fostului premier. Anul trecut, Maioreanu i-a luat apararea fostului premier Victor Ponta, acuzand DNA ca incearca sa-l scoata din cursa pentru alegerile parlamentare. Declaratiile au fost facute in contextul in care DNA deschisese in septembrie 2016 un nou dosar in care Ponta avea calitatea de suspect, alaturi de Sebastian Ghita. DNA sustine ca Ponta l-ar fi pus pe Ghita pe listele de candidati la alegerile parlamentare in schimbul platii de catre Ghita a sumei de 220.000 de euro - printr-un interpus - pentru a-l aduce pe Tony Blair in Romania."Abuzurile DNA sunt din ce in ce mai mari. Aceste masuri preventive: controlul judiciar, arestul preventiv, arestul la domiciliu, cred ca au doar rolul de a scoate din cursa electorala poate pe cei mai importanti candidati si locomotivele partidelor din care fac parte. In conditiile acestea in care activitatea DNA-ului este dusa la extrem, nu mai putem discuta acest obiectiv de eliminare a imunitatii parlamentarilor. Cred ca deja lupta anticoruptie a devenit din pacate un instrument de a aranja dupa placul unora ierarhia oamenilor politici in statul roman", a declarat Andrei Maioreanu, potrivit Impact in Gorj.