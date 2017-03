Cum a finalizat, intr-o singura zi, Protectia Datelor investigatia in cazul protocolului dintre ANAF si ICI pentru colectarea datelor detinatorilor de domenii .ro

"Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a desfasurat in data de 27.02.2017 o investigatie la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care a fost finalizata la acea data.

La data efectuarii investigatiei, cele trei documente supuse dezbaterii publice pe site-ul ANAF (Ordin, Protocol de colaborare, Referat de aprobare a proiectului de ordin), referitoare la Protocolul ce se intentioneaza a fi incheiat intre ANAF si Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti pentru realizarea unui schimb de informatii, se aflau in stadiu de proiect. Din acest motiv, s-a recomandat ANAF ca Protocolul ce urmeaza a fi incheiat cu ICI sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 referitor la protectia datelor cu caracter personal, in special in ceea ce priveste: principiul legalitatii prelucrarilor de date, dreptul la informare al persoanei vizate cat si al exercitarii ulterioare a celorlalte drepturi, obligatia de asigurare a confidentialitatii si securitatii prelucrarilor de date, prelucrarea datelor cu caracter personal este adecvata, pertinenta si neexcesiva raportat la scopul in care datele sunt colectate si ulterior prelucrate.

In acelasi timp, precizam ca investigatia referitoare la Protocolul ce se intentiona a fi incheiat intre ANAF si Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti pentru realizarea unui schimb de informatii a fost finalizata prin incheierea unui proces-verbal de constatare.

Corelat cu acest aspect, mentionam ca, potrivit Deciziei ANSPDCP nr. 103/2006 privind informatiile de interes public care pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, Anexa 3, procesele-verbale de constatare sunt exceptate de la comunicare pentru respectarea principiului confidentialitatii", au precizat pentru HotNews.ro oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor (ANSPDCP).

"Ideea este ca protocolul acesta vizeaza transferul automat de date, aici este problema, nu unul pe hartie cu documente justificative, cum era pana acum. In cazul unei solicitari de date, pana acum se trimiteau o gramada de hartii si se motiva temeinic de ce se solicitau acele date. Respectiva cerere de informatii se analiza si se dadea un acord sau era respinsa. Acum se vorbeste de un acces nelimitat, neargumentat intr-o baza de date cu caracter personal. ANAF vrea sa obtina o automatizare a acestui proces, lucru cu care nu suntem de acord la acest moment.

Premisele vizate sunt corecte: pe de-o parte combaterea evaziunii fiscale, pe de alta parte interoperabilitatea sistemelor informatice ale statului, ceea ce in principiu reprezinta doua argumente bune, daca ne rezumam strict la operatorii economici. In schimb, daca ne referim la persoane fizice, atunci exista o problema in ceea ce priveste legislatia datelor cu caracter personal. Eu nu vad cum anume ar putea ANAF sa solicite aceste date fara ca utilizatorul (persoana care detine aceste date) sa isi dea acceptul. Prin urmare, nu va exista niciun astfel de demers fara o studiere temeinica a bazei legale, fara o consultare si o comunicare publica pe aceasta tema.", a declarat atunci pentru HotNews.ro Augustin Jianu, ministrul Comunicatiilor.

"Protocolul se refera la o aplicatie tehnica de interoperabilitate care aduce cu sine eficientizarea activitatii ANAF impreuna cu optimizarea resurselor implicate in interactiunea dintre ANAF si operatorii economici. Comparativ cu activitatea de pana in prezent, contributia proiectului este aceea ca elimina solicitarile redactate pe suport fizic (hartie). Proiectul respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal", se spune in informarea transmisa sambata presei de Ministerul Comunicatiilor.

"Este esential sa ne asiguram ca interogarile nu pot fi facute decat pentru situatii temeinic fundamentate, in conformitate cu legislatia in vigoare. Premisele de la care porneste proiectul sunt corecte. Combaterea evaziunii fiscale, impreuna cu interoperabilitatea, sunt deziderate nationale prin care urmarim sa ne aliniem standardelor europene. Aceasta initiativa va scurta semnificativ timpul de interactiune dintre ANAF si ICI, automatizand o parte importanta a procesului de combatere al fraudei fiscale. Acesta este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizeaza interoperabilitatea la nivel national", a declarat Augustin Jianu, potrivit documentului citat.

"Diferenta este ca transferul de informatie se va face in mod digital si nu in format tiparit pe hartie. Nevoia incheierii unui Protocol intre ANAF si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti deriva din amplificarea numarului tranzactiilor din mediul online. Evaziunea si frauda fiscala in domeniul comertului online au atins cote fara precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie sa acceseze datele de identificare ale detinatorilor domeniilor de internet cu extensia '.ro'. Subliniem ca interogarile de date vor fi facute exclusiv pentru cazurile in care exista suspiciuni, in sensul neinregistrarii, nedeclararii si neplatii obligatiilor fiscale, interogarile fiind fundamentate de analize de risc temeinice, in conformitate cu Codul de Procedura Fiscala. Valorificarea datelor obtinute in urma acestui Protocol se va face exclusiv in cadrul activitatilor de control fiscal sau a inspectiilor fiscale", a spus Bogdan Stan, presedintele ANAF.



"Este uimitor ca in urma unei discutii intre doi presedinti de institutii s-a ajuns la concluzia directa ca "Proiectul respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.", fara vreo analiza publica de impact asupra datelor personale sau a modului cum legea 677/2001 este respectata. Si fara vreun aviz de la Autoritatea pentru protectia datelor cu caracter personal.

Mai mult, impresia de amatorism al ANAF cu privire la comertul online este penibila. Scotand din joben un "evaziunea si frauda fiscala in domeniul comertului online au atins cote fara precedent." fara nicio dovada in acest sens, ANAF inca crede ca cei care vand online fara a-si plati taxele o pot face exclusiv printr-un domeniu .ro, dar nu prin cele 1527 de nume de domenii generice de pe piata, care nu au incheiat un protocol cu ANAF si extrem de probabil vor refuza acest lucru daca li se va cere. Sau prin retele sociale. Sau prin platforme de vanzari online", a declarat pentru HotNews.ro juristul Bogdan Manolea.

Cu alte cuvinte, Protectia Datelor a finalizat in aceeasi zi investigatia in acest caz dupa ce a constatat ca cele doua parti nu aveau agreat un proiect de protocol si ca documentele supuse dezbaterii publice se aflau in stadiu de proiect. HotNews.ro a solicitat Autoritatii pentru Protectia Datelor sa precizeze daca in cadrul investigatiei a analizat aceste documente, daca a descoperit nereguli si a solicitat sa faca public raportul de investigatie, raspunsul fiind cel de mai sus.O decizie a Curtii Europene de Justitie interzice transmiterea datelor personale intre autoritati ale administratiei publice fara ca persoanele vizate sa fie informate in prealabil, avertizase anterior Autoritatea nationala pentru protectia datelor (ANSPDCP), intr-un raspuns furnizat in 15 februarie catre HotNews.ro, referindu-se la demersul ANAF de a incheia un protocol cu ICI pentru obtinerea datelor despre proprietarii de site-uri .ro. Autoritatea, care formuleaza recomandari si avize pe teme legate de protectia datelor personale, nu a primit o solicitare in acest caz, motiv pentru care a anuntat atunci ca va demara o investigatie din oficiu.cele trei documente lansate in data de 14 februarie in consultare publica de catre ANAF sunt prezente inca in aceeasi forma pe site-ul Fiscului. ca in urma cu cateva zile,, dupa cum a declarat in data de 22 febaruarie pentru HotNews.ro Decebal Popescu, seful ICI., maniera in care ANAF a anuntat cu o zi in urma ca va incheia un protocol de colaborare cu ICI in vederea obtinerii datelor de identificare a detinatorilor de domenii de internet .ro.siBogdan Manolea, jurist specializat in dreptul tehnologiei informatiei din Romania si din strainatate, critica anuntul facut sambata de Ministerul Comunicatiilor si demersul ANAF:Noile reguli UE de protectie a datelor, destinate sa restabileasca controlul cetatenilor asupra datelor lor personale si sa creeze un nivel inalt si uniform de protectie a datelor in UE, adaptat erei digitale, au fost aprobate in data de 14 aprilie 2016 de catre eurodeputati. Reforma stabileste si standarde minime pentru utilizarea datelor in scopuri judiciare sau politienesti.Votul Parlamentului European incheie procesul de peste patru ani de reforma a regulilor UE pentru protectia datelor. Reforma va inlocui actuala directiva privind protectia datelor, care dateaza din 1995, cand internetul era inca incipient, cu un regulament care va conferi cetatenilor mai mult control asupra informatiilor lor private in lumea digitizata a telefoanelor inteligente, mediilor sociale, bancilor online si transferurilor globale.Regulamentul va intra in vigoare la 20 de zile dupa publicarea in Jurnalul Oficial al UE.Statele membre vor avea doi ani la dispozitie pentru a transpune prevederile directivei in legislatiile nationale. Datorita statutului special al UK si Irlandei privind legislatia pentru justitie si afaceri interne, prevederile directivei se vor aplica doar limitat in aceste state. Danemarca va putea decide intr-o perioada de sase luni de la adoptarea finala a directivei daca doreste sa o implementeze in legislatia nationala.