Cum explica Ministerul de Finante intrarea in actionariatul Teamnet, in anul 2014, a unei banci la care statul roman detine 14% din capitalul social

La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Finantelor a transmis urmatoarele precizari legate de modul in care Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) a ajuns in actionariatul Teamnet:

IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, despre acuzatia DNA ca ar fi fost pacalita de Sebastian Ghita sa intre in actionariatul Teamnet: Suntem in legatura cu compania si urmarim cu atentie procesul

DNA il acuza pe Sebastian Ghita ca a luat spagi de pana la 10 milioane de euro pentru contracte cu statul si ca acesta ar fi pacalit Banca Mondiala (BM) sa intre actionar in grupul Teamnet, pe care el il controla prin interpusi. In 2014, nu doar BM a intrat in actionariatul Teamnet, ci si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre, investitor care nu a atras atentia presei la acel moment. Ei bine, datele oficiale arata ca statul roman detine 14% din capitalul social al acestei banci, care pana acum a facut investitii de peste 13,1 milioane euro in Teamnet International."Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre ofera mai multe tipuri de instrumente financiare, respectiv: garantii, imprumuturi directe, participatii la capital, facilitati de finantare a comertului, linii de credit pentru intreprinderi mici si mijlocii etc. BCDMN ofera in general surse complementare de finantare, contributia sa fiind de obicei limitata la 35% din costul total al proiectului. In ceea ce priveste participarea la capitalul societatilor comerciale, aceasta este limitata la 33% din capitalul total al societatii respective.BCDMN a devenit actionar la Teamnet International impreuna cu IFC (institutie din Grupul Bancii Mondiale, la care Romania este de asemenea stat membru).in stricta conformitate cu procedurile interne si criteriile sale de eligibilitate. Astfel, conform regulilor interne ale bancii, aliniate standardelor internationale in domeniu, beneficiarul finantarii transmite o cerere de finantare catre Banca.Orice astfel de solicitare de finantare este initial evaluata prin prisma unor criterii precum incadrarea in mandatul Bancii si viabilitatea din punct de vedere economic si financiar. Pe site-ul BCDMN se regasesc documentele de baza care descriu instrumentele de finantare si conditiile financiare oferite de Banca, pasii de urmat in ceea ce priveste selectarea si evaluarea proiectelor, precum si formularul on-line de solicitare a unei finantari.BCDMN, prin departamentele sale de specialitate, monitorizeaza activitatea clientilor sai, urmareste utilizarea fondurilor imprumutate, precum si respectarea tuturor prevederilor acordurilor de imprumut.Romania este membru la o serie de institutii financiare internationale si banci de dezvoltare printre care si BCDMN. BCDMN a fost infiintata de statele membre ale Cooperarii Economice la Marea Neagra (CEMN), respectiv Albania, armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Republica Elena, Moldova, Federatia Rusa, Turcia si Ucraina. Acordul de infiintare al Bancii a fost semnat la 30 decembrie 1994 si ratificat ulterior de catre Parlament prin Legea nr. 67/1996.Conform mandatului sau, BCDMN poate actiona in colaborare cu alte entitati, in special cu institutii financiare internationale sau banci multilaterale de dezvoltare la care Romania este stat membru, in special in ceea ce priveste identificarea si cofinantarea proiectelor in statele membre. In acest scop, BCDMN a oferit statut de observator unor institutii precum: Banca Europeana de Investitii, Grupul Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Banca Nordica de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Corporatia Financiara Internationala (IFC) etc.",In vara anului 2014, IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BCDMN) au devenit actionari minoritari ai Teamnet International, fosta firma a deputatului PSD Sebastian Ghita, in prezent urmarit international, in urma unei investitii de cate 5 milioane euro in capital propriu si cate 7,5 milioane euro in imprumuturi pe termen lung efectuate de fiecare dintre investitori.In urma investitiei, cei doi noi investitori au ajus sa detina cate 8,33% din actiunile Teamnet International, companie care controleaza alte companii membre ale grupului Teamnet.IFC si-a majorat ulterior participatia, ajungand la, in timp ce, dupa cum arata cele mai recente date de la Registrul Comertului."IFC (Corporatia Financiara Internationala), institutie membra a Grupului Banca Mondiala (BM), este la curent cu acuzatiile. Suntem in legatura cu compania si urmarim cu atentie procesul", au transmis pentru HotNews.ro oficialii IFC. Divizia de investitii a BM, care detine 16,18% din actiunile Teamnet, dupa un imprumut de 7.5 milioane euro si investitii de 10,9 milioane euro in actiuni, spune ca decizia initierii acestui proiect a fost luata de board-ul IFC, care reprezinta 184 de tari, fara a raspunde la intrebarea legata de cine a propus acest proiect.





Bogdan Padiu, actionarul majoritar al Teamnet International, si Cristian Anastasescu, administratorul Asesoft International, urmariti penal in cel mai recent dosar de coruptie al fostului deputat Sebastian Ghita



Administratorul SC Asesoft International, Cristian Anastasescu, si directorul SC Teamnet International, Bogdan Padiu, urmariti penal pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata, precum si constituire a unui grup infractional organizat, raman sub control judiciar, a decis definitiv, luni seara, Curtea de Apel Ploiesti, potrivit News.ro.



Cei doi sunt urmariti penal in cel mai nou dosar de coruptie al fostului deputat Sebastian Ghita.



Acestia sunt acuzati de zeci de infractiuni de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat, au fost adusi cu mandat la DNA Ploiesti saptamana trecuta si au fost retinuti, luni seara, de catre procurorii DNA. Marti, ei au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva , Tribunalul Prajova respingand propunerea DNA intrucat "din probatoriul administrat, cauza nu este inca suficient lamurita in ceea ce priveste participatia penala a inculpatilor Anastasescu Cristian si Padiu Bogdan in cadrul grupului infractional organizat (pentru aceasta participatie penala exista anumite indicii), precum si asupra modalitatii in care inculpatii au savirsit actele de complicitate la infractiunea de trafic de influenta, pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian", se arata in motovarea deciziei.



In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A.