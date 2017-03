Proiect impotriva fraudei on-line in UE: Autoritatile nationale ar putea dispune, in ultima instanta, inchiderea unor site-uri web care gazduiesc escrocherii

"Acest regulament are un mare potential de a consolida in mod semnificativ cooperarea transfrontaliera intre autoritatile din domeniul aplicarii legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor. In conditiile in care comerciantii opereaza, din ce in ce mai mult, in mai multe tari membre UE, avem nevoie de mecanisme eficiente atunci cand ceva nu merge bine", a declarat Olga Sehnalova, raportor in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor.

In conformitate cu proiectul de norme votat marti in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor, autoritatile nationale ar avea mai multe atributii pentru apararea drepturilor consumatorilor, de exemplu prin a verifica daca anumite site-uri web practica blocarea consumatorilor pe criterii geografice sau prin a dispune inchiderea site-urilor web care gazduiesc escrocherii. Aceste masuri au ca scop lupta impotriva acelor practici care aduc prejudicii consumatorilor on-line, de la jocuri online pentru copii pana la clauze contractuale abuzive pentru inchirierea de autoturisme.Deputatii europeni au introdus masuri de siguranta pentru a permite autoritatilor nationale sa dispuna suspendarea unui site web, ca masura provizorie, numai "in cazul in care nu exista alte mijloace disponibile pentru a preveni riscul unui prejudiciu grav si ireparabil intereselor colective ale consumatorilor".In cazul in care, in urma unei cereri facute de autoritatea competenta, nu exista nici o "reactie eficienta" din partea comerciantului pentru a pune capat ilegalitatii, autoritatea competenta ar putea, in ultima instanta, sa comande unui furnizor de servicii de gazduire web sa 'elimine continutul sau sa inchida site-ul web, serviciul sau contul in cauza'.Organizatiilor de consumatori si asociatiilor de comercianti ar trebui sa li se permita sa participe la "mecanismul de alerta", de a notifica suspiciuni rezonabile, deoarece acestea ar putea sti despre posibilele incalcari anterioare decat autoritatile, au subliniat europarlamentarii.Cu 33 de voturi pentru, doua impotriva si cu o singura abtinere, comisia a dat echipei sale de negociere, condusa de Olga Sehnalova, un mandat pentru a incepe discutiile cu Consiliul si Comisia pentru a se ajunge la un acord cu privire la legea finala.