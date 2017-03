Ministrul Sanatatii a aprobat implementarea Registrului electronic national de testare auditiva a copiilor nou-nascuti, aplicatie dezvoltata de fosta echipa GovItHub

Ordin publicat in Monitorul Oficial Foto: Captura Monitorul Oficial

"Art. 1. - (1) in scopul cresterii ratei de reabilitare a nou-nascutilor diagnosticati cu pierdere de auz si al elaborarii politicilor de sanatate publica, conform Strategiei nationale de sanatate 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.028/2014, se aproba implementarea Registrului electronic national pentru screening auditiv in spitale, denumit in continuare RENSA.(2) RENSA reprezinta o baza de date electronica prin care se realizeaza prelucrarea datelor referitoare la rezultatele screeningului auditiv la copiii nascuti in Romania.(3) Administrarea RENSA se realizeaza de catre Institutul National de Sanatate Publica in vederea atingerii scopului prezentului ordin.",ca ''in Romania,Surditatea - sau hipoacuzia profunda - este afectiunea nativa cu cea mai mare incidenta de la noi din tara, ce ajunge depistata de cele mai multe ori abia in jurul varstei de 2 ani, cand sansele de recuperare a capacitatii de vorbire a copilului sunt cu mult mai reduse.Pentru a asigura sansa la o viata normala pentru copiii care se nasc cu hipoacuzie, Ministerul Sanatatii anunta inceperea Programului National de Testare Auditiva a Nou-Nascutilor, prin care toti bebelusii nascuti in spitalele si maternitatile de stat din Romania vor beneficia inca din prima luna de viata de un control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna".Ministerul sublinia la acel moment ca "o componenta esentiala programului de AudioScreening neoNatalAstfel, toate rezultatele testelor auditive neo-natale din Romania vor putea fi vizualizate intr-o serie de rapoarte disponibile Ministerului Sanatatii din interfata de administrare a platformei informatice. Dupa colectarea de suficiente date, platforma va permite automat agregarea si filtrarea rezultatelor acestor teste, lucru ce va permite evidentierea copiilor ce nu au ajuns sa fie testati la timp conform protocolului. In perioada urmatoare, se va implementa si o functionalitate prin care parintii vor primi notificari prin SMS pentru a se prezenta controalelor aferente protocolului de screening".Mai multe detalii despre functionalitatile aplicatiei RENSA dezvoltata de GovITHub in regimpentru Ministerul Sanatatii puteti citi aici: http://ithub.gov.ro/2016/12/06/rensa-registrul-electronic-national-de-screening-auditiv/