Surse: Catalin Marinescu si-a dat demisia de la conducerea ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de aproximativ patru miliarde euro

Cat au platit operatorii telecom pentru licentele de telefonie castigate in 2012 Foto: ANCOM

Catalin Marinescu, presedintele Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), institutie care reglementeaza o piata cu venituri de aproximativ 4 miliarde euro, si-a dat demisia in aceasta saptamana, urmand sa ocupe o pozitie in domeniul telecom la nivel international, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata. Marinescu a preluat sefia arbitrului telecom in aprilie 2009, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul acestuia a expirat in aprilie 2015, fiind prelungit automat, pana la numirea unui succesor.In noiembrie 2015, Guvernul Ponta a incercat schimbarea acestuia cu Alexandru Petrescu, actualul ministru al IMM-urilor, care la acea vreme era director general al Postei Romane. Propus de Guvernul Ponta pentru a prelua sefia Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), acesta a demisionat inainte ca presedintele Iohannis sa accepte numirea sa. Presedintele nu a semnat numirea lui, iar Guvernul Ponta a cazut, urmare a protestelor legate de tragedia din clubul Colectiv. Contactati atunci de HotNews.ro, reprezentantii Postei Romane au confirmat faptul ca Alexandru Petrescu si-a inaintat in data de 30 octombrie demisia din functia de director general si membru in consiliul de administratie al CNPR. Demisia a fost inaintata catre organele de conducere ale CNPR si MSI. Insa, in AGA din 13 noiembrie 2015, membrii CA, de comun acord cu Alexandru Petrescu, au aprobat reconfirmarea acestuia in functia de director general.Guvernul Ciolos nu s-a grabit sa-l schimbe pe Catalin Marinescu de la conducerea autoritatii. Intr-un raspuns transmis catre ZF in ianuarie 2016, Guvernul preciza ca: "actualul presedinte al autoritatii, Catalin Marinescu, a fost numit in aceasta functie la data de 1 aprilie 2009 pentru un mandat de sase ani. Incepand cu luna aprilie a anului 2015, mandatul a fost prelungit automat prin efectul legii, pana la nuᅡmirea unui succesor, prin decret al presedintelui Romaniei, la propunerea guvernului", fara a da alte detalii legate eventuale planuri de schimbare a acestuia din functie.Decretul de numire a lui Catalin Marinescu la sefia ANCOM, in aprilie 2009, a fost semnat de Traian Basescu. Anterior Marinescu a fost presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (IGCTI) din martie 2005 pana in aprilie 2007, cand institutia a fost desfiintata, o parte din atributii fiind preluate de nou infiintata Autoritate Nationala pentru Reglementari in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI). In aceasta functie venise dupa o experienta de 11 ani in cadrul companiei Romtelecom.Din 2007 si pana in prezent, Catalin Marinescu a condus Centrul de calcul al Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) avand functia de director adjunct. Marinescu este absolvent al Facultatii de Electrotehnica si Telecomunicatii din Bucuresti.In timpul mandatului lui Catalin Marinescu, ANCOM a organizat cu succes cea mai mare licitatie de telefonie mobila din tara , in care valoarea totala a spectrului radio acordat pe o perioada de 10 ani s-a ridicat la aproape 700 milioane de euro.Autoritatea anunta in primavara lui 2013 ca a inmanat licentele de utilizare a frecventelor radio reprezentantilor, operatori care au obtinut resurse de spectru in urma licitatiei organizate in 2012, a anuntat luni autoritatea. Cei 5 operatori au primit licente de utilizare a spectrului in benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz si 2600 MHz, frecvente radio destinate comunicatiilor mobile de voce si date de banda larga, pentru perioada 6 aprilie 2014 - 5 aprilie 2029, pentru care au platit taxe de licenta in valoare deAutoritatea a intervenit si in scandalul retelei subterane de fibra optica NetCity, pe fondul presiunii furnizorilor de internet care acuzau ca NetCity Telecom practica tarife abuzive.Potrivit Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, Autoritatii de reglementare in Comunicatii (ANCOM) ii revine atributia de a acorda avizul conform proiectelor de instalare de infrastructura realizate cu participarea/sprijinul autoritatilor administratiei publice, cum este si Netcity. ANCOM a primit in data de 29 noiembrie 2012 din partea Primariei Generale a Municipiului Bucuresti o cerere de emitere a avizului conform pentru conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul la infrastructura Netcity al furnizorilor de retele de comunicatii electronice.In luna mai 2013, ANCOM a emis avizul conform asupra proiectului NetCity, atentionand ca "ansamblul conditiilor tehnice si economice de acces la reteaua Netcity nu intruneste cerintele legale de nediscriminare, proportionalitate si obiectivitate". Autoritatea a stabilit un termen de 4 luni pentru realizarea modificarilor si completarilor solicitate de Autoritate in cuprinsul Ofertei cadru generale si al Contractelor Cadru pentru acces la reteaua Netcity.Drept reactie, la sfarsitul lunii iunie din acest an, Primaria Bucuresti si Netcity Telecom au solicitat separat la Curtea de Apel Bucuresti, atat suspendarea, cat si anularea avizului dat de autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) asupra proiectului NetCity, cu conditia implementarii unor masuri pentru a indeparta cerintele discriminatorii din prezent. Ulterior aceste dosare au fost conexate