Licitatie deschisa: APIA cauta servicii de suport tehnic la platforma Oracle care sustine inclusiv sistemul de administrare a platilor catre fermieri

"Se solicita prestarea de Servicii de suport tehnic pentru produsele software licentiate Oracle Data Base si Servicii de intretinere echipament hardware EXDATA X2-2, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.

Produsele mentionate in caietul de sarcini constituie platforma informatica care sustine principalele aplicatii utilizate de catre institutie, respectiv: Sistemul de administrare a platilor, Aplicatia de cartografiere, Aplicatia de contabilitate si Aplicatia cota de lapte.

Pentru functionarea echipamentului hardware (Server BD) care este strans legata de sistemul de gestiune al BD, acesta fiind optimizat pentru a lucra impreuna, va trebui asigurat si servicii de intretinere si reparatie hardware pentru echipamentul EXADATA X2-2.

Contractul se va incheia pentru o perioada de 8 luni, de la 01.05.2017, pana la 31.12.2017. Se estimeaza prelungirea contractului cu o perioada de 4 luni in anul 2018, in conditiile in care vor exista resurse fiannciare alocate cu aceasta destinatie, in conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), litera b) din HG 395/2016", se arata in anuntul de licitatie publicat vineri, 24 martie, in SEAP.

In anunt se mai precizeaza ca "serviciile de suport tehnic pentru produsele software licentiate Oracle si Serviciile de intretinere hardware cu grad SLA- standard pentru Echipamentul hardware EXDATA X2-2, vor fi prestate lunar. Pentru perioada 01.05.2017 - 31.12.2017 (pentru o perioada de derulare a contractului de 8 luni), valoarea estimata pentru serviciile de suport tehnic este de 1.464.000 lei fara TVA. (..) Valoarea maxima estimata de 2.196.000 lei fara TVA reprezinta valoarea ce contine si valoarea suplimentarii serviciilor cu 4 luni, in anul 2018, in limita creditelor bugetare aprobate".Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 aprilie 2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 22 mai 2017. Detalii in caietul de sarcini atasat.