Catalin Marinescu va fi sef al diviziei de strategie din secretariatul general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU

Dupa 8 ani la conducerea ANCOM

Catalin Marinescu: Licitatia pentru servicii 5G ar putea fi oportuna si in acest an, dar la anul este obligatorie. Decizia este a Guvernului.

Catalin Marinescu, actualul presedinte al Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), va prelua, incepand cu luna mai, sefia Diviziei de strategie din cadrul Secretariatului General al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU, a anuntat luni acesta. Dupa 8 ani la conducerea autoritatii de reglementare in comunicatii, o autoritate care reglementeaza o piata de aproape patru miliarde de euro, Marinescu spune ca nu a luat aceasta decizie din motive politice, ci a urmat un proces de recrutare cu examene si teste scrise, timp de aproape un an, in conditiile in care mandatul sau expirase in aprilie 2015.



"Oportuna poate fi oricand licitatia pentru 5G. Banda de 700 MHz, va trebui sa fie eliberata incepand cu 2020, conform reglementarilor europene, dar eu cred ca operatorii au nevoie de 1-2 ani de pregatire. Sunt multe tari din Europa care folosesc aceasta banda si vor trebui s-o elibereze. In Romania, aceasta banda este disponibila, dar eu cred ca decizia de oportunitate este a Guvernului, ANCOM va organiza licitatia. Oricum, daca nu in acest an, atunci la anul este obligatorie lansarea licitatiei pentru frecventele necesare 5G", a declarat luni, Catalin Marinescu, presedintele ANCOM, in conferinta de final de mandat.



Catalin Marinescu a mai precizat ca si-a inaintat demisia cu sfarsitul lunii aprilie din acest an, tocmai pentru a permite autoritatilor sa numeasca un nou sef in locul sau. Acesta nu a dorit sa faca speculatii sau propuneri privind inlocuitorul sau, precizand doar ca 'in Romania sunt suficienti specialisti si manageri foarte buni, dar ca in discutiile cu autoritatile isi va spune parerea pe acest subiect'.



Numirea presedintelui ANCOM se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.