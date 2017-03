Romania se pregateste pentru internet mobil la viteze 5G. Statul ar putea incasa sute de milioane de euro pe frecventele care vor fi licitate

'Demararea procedurilor (n.a pentru licitatia 5G) poate fi oportuna si anul acesta, dar ar trebui sa fie totul predictibil, nu peste noapte. Daca ne luam dupa deciziile Comisiei Europene, dividendul digital 2, practic banda de 700 MHz, va trebui sa fie disponibila pentru utilizare libera incepand cu 2020, dar eu cred ca operatorii, ca si in cazul licitatiei anterioare au nevoie de un an, doi ani de pregatire, ca sa vada ce echipamente folosesc.

De ce din 2020? Pentru ca sunt farte multe tari din Europa care folosesc aceasta banda pentru televiziune digitala terestra, iar dintre vecinii nostri cred ca toti, cu exceptia poate a Ungariei, folosesc aceasta banda si vor trebui sa o elibereze, fapt care inseamna costuri, deci nu se face peste noapte. Dar exista o obligatie.

Decizia de oportunitate privind organizarea licitatiei este a Guvernului, ANCOM o va organiza, sunt convins ca o va organiza bine, nu cred ca este devreme nici anul acesta sa o organizeze, dar la anul este obligatoriu sa fie organizata, tocmai pentru a lasa timp", a declarat luni Catalin Marinescu, presedintele ANCOM, in conferinta in care a anuntat ca incepand din luna mai va parasi conducerea autoritatii pentru a prelua sefia Diviziei de strategie din cadrul Secretariatului General al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU.

"Pentru 700 MHz, dar si pentru celelalte blocuri de frecvente care au ramas disponibile, fie ca vorbim de 800 MHz, de 2600 MHz, se poate lua in considerare si faptul ca licentele 3G expira tot in 2020 doua dintre ele si in ianuarie 2022 celelalte doua. Adica se poate gandi mai larg. Asta inseamna predictibilitate - sa pui totul pe masa si sa lasi operatorii sa-si gestioneze foarte bine de ce au nevoie si cand au nevoie. (..)

, pentru ca intarziind licitatia de televiune digitala terestra, noi am fost prevazatori si am planificat toata televiziunea sub banda de 694 MHz si dividendul digital 2 este disponibil, dar pentru a functiona foarte bine in orice zona din tara ar trebui practic incheiate si coordonari tehnice cu tarile limitrofe, altfel semnalul ar fi perturbat si cu siguranta pana la intrarea in vigoare a licentelor aceste coordonari vor fi semnate. Toate licentele pe care le au in momentul de fata operatorii de telefonie mobila sunt neutre tehnologic, deci ei isi gestioneaza spectrul pe care il au si incearca sa-l utilizeze cat mai eficient posibil. (...) Sunt teste pe care toti operatorii le fac si sper sa avem si noi un proiect pilot 5G la Alba Iulia anul viitor. ", a explicat seful ANCOM.

"Pentru acest an, Autoritatea are in plan organizarea unei consultari publice privind alocarea de spectru radio suplimentar pentru comunicatii de banda larga in benzile de 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3,4-3,8 GHz, spectru capabil sa sustina dezvoltarea eficienta a serviciilor in contextul avantului consumului de internet mobil. In functie de rezultatul acestei consultari, ANCOM va decide cand este oportuna organizarea unei asemenea licitatii, benzile de frecvente care vor fi scoase la concurs si conditiile tehnice privind utilizarea lor", au precizat oficialii ANCOM.

"In perioada 2020-2022 expira si toate drepturile de utilizare existente in banda de frecvente de 2.100 MHz (asa numitele 'licente 3G'). Acestea sunt detinute de Orange Romania, RDS&RCS, Telemobil (parte a Telekom Romania) si Vodafone Romania. Aceste licente 3G au fost acordate in anul 2005, respectiv 2007 pentru o perioada de 15 ani", au precizat oficialii autoritatii.

ce va fi incasat de bugetul de stat in urma unei licitatii de frecvente. Preturile de pornire vor fi stabilite de catre Guvern, iar alocarea se va face, cel mai probabil, printr-o procedura de selectie competitiva (licitatie), pentru ca o astfel de procedura asigura premisele ca valoarea taxelor de licenta platite de operatori sa fie egala cu cea de piata. Rezultatele unor astfel de proceduri competitive depind si de o serie de elemente precum designul procedurii (inclusiv al detaliilor regulilor licitatiei), de benzile care se liciteaza impreuna, de calendarul de desfasurare, de eventualele obligatii atasate licentelor. In virtutea expertizei sale economice globale si a cunostintelor de ansamblu despre piata, precum si a caracterului obiectiv si tehnic al evaluarilor sale, ANCOM va sprijini procesele decizionale ale statului roman pentru obtinerea unor rezultate optime", au mai declarat pentru HotNews.ro oficialii autoritatii de reglementare.

