Care sunt preturile noilor telefoane inteligente Samsung Galaxy S8 si S8 Plus in retelele Telekom, Vodafone si Orange

Pentru detalii citeste: Samsung a lansat Galaxy S8 si S8+. Telefoanele ajung pe 28 aprilie in magazinele europene

Samsung a lansat miercuri, 29 martie, doua dintre cele mai asteptate telefoane din istoria sa: Galaxy S8, cu ecran de 5,8 inci si S8+, cu ecran de 6,2 inci. Compania a renuntat la butonul fizic de Home si a integrat pe noile telefoane si asistentul vocal Bixby.Samsung a avut o perioada grea din cauza scandalurilor in care a fost implicata, insa spera ca prin S8 va recastiga increderea clientilor.Ecranul nu numai ca a crescut in dimensiuni fata de S7 cu 0,7 inci, pana la 5,8 inci pentru S8 si 6,2 inci pentruS8+, insa display-ul acopera aproape integral partea frontala, marginile fiind extrem de subtiri in partea de jos si de sus. In plus, la ambele variante lateralele sunt curbate (edge).