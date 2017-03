Unul din patru europeni cumpara online in fiecare saptamana: Romanii si polonezii fac cele mai putine achizitii online transfrontaliere - studiu

Principalele constatari ale studiului:

Proiect impotriva fraudei on-line in UE: Autoritatile nationale ar putea dispune, in ultima instanta, inchiderea unor site-uri web care gazduiesc escrocherii

Despre studiul Masterindex, realizat de Mastercard

"In timp ce gradul de asimilare a comertului electronic este ridicat in Europa, studiul Mastercard scoate in evidenta diferente interesante de la o tara la alta legate de felul in care oamenii fac cumparaturi online, ce tipuri de produse achizitioneaza si care sunt metodele de plata pe care le prefera. Observatiile studiului Masterindex survin intr-un moment in care factorii de decizie din Europa cauta modalitati de a reduce barierele aflate in calea comertului online transfrontalier.Utilizatorii de Internet din UK ies in evidenta cu cel mai mare nivel de cumparaturi online saptamanale (41%), ei fiind urmati de irlandezi (32%) si germani (30%). De partea cealalta a clasamentului, finlandezii (17%), estonienii (16%) si danezii (16%) inregistreaza cea mai mica probabilitate de a cumpara ceva de pe Internet in fiecare saptamana.Pe cuprinsul Europei, se constata o crestere semnificativa a activitatii online, atunci cand se compara frecventa cumparaturilor zilnice cu cea a achizitiilor saptamanale. Aceasta s-ar datora faptului ca este mai putin probabil ca tipurile de produse pe care le cumpara oamenii online sa fie 'obiecte de zi cu zi'.Spre exemplu,constituie, de departe, cea mai populara categorie de produse achizitionate in arealul EEA (48%), fiind urmata de(34%),(33%)(31%).Totusi,- uneori cu rezultate surprinzatoare:- britanicii care cumpara online (33%) sunt de doua ori mai predispusi sa achizitioneze produse alimentare decat cei mai apropiati vecini ai lor de pe Batranul Continent: olandezii (16%), francezii (15%) si belgienii (13%);- grecii sunt de patru ori mai deschisi spre a-si rezerva online calatorii pe mare distanta decat alt popor balcanic, precum croatii;- un cert curent regional arata ca in Finlanda (33%), Suedia (22%) si Norvegia (22%), mai mult de un cumparator online din cinci se implica in jocuri de noroc pe Internet.In Republica Ceha, Germania, Tarile de Jos si Polonia, platile prin sisteme de online banking sunt de doua ori mai populare decat cele efectuate prin carduri. Dar in tari precum UK, Franta, Spania, Irlanda si Italia, cardurile raman cea mai populara modalitate de plata la distanta.Studiul a vizat si noile metode de plata, precum portofele digitale, aplicatii bancare, scanare de QR codes, indicand un puternic potential de crestere in privinta acestora. Totusi, gradul de interes exprimat de consumatori nu se suprapune cu utilizarea propriu-zisa.Spre exemplu, in timp ce cumparatorii online din Spania se declara, la nivel teoretic, cei mai entuziasti in legatura cu portofelele digitale, ei se afla cu mult in urma in ceea ce priveste utilizarea concreta a acestor produse. Astfel, cei mai multi utilizatori de portofele digitale se afla in Norvegia (20%), Grecia (20%), Polonia (19%) si Belgia (18%)., principalul motiv pentru care oamenii nu aleg aceasta optiune nu o constituie lipsa de incredere in site-urile din alte tari, nici temerile legate de securitate, ci faptul ca oamenii au optiuni de shopping mai bune la ei in tara. Datele Masterindex arata ca 40% dintre cumparatorii online din Finlanda si Polonia care nu cumpara de peste hotare declara ca site-urile din tara lor le indeplinesc asteptarile. Perceptii similare se inregistreaza si in UK, Franta si Germania.Iar atunci cand oamenii decid sa cumpere de peste hotare, aceasta se intampla, cel mai probabil, ca rezultat al unei oferte atractive (40%).In ceea ce priveste posibilitatea ca oamenii sa ia vreodata in considerare varianta de a cumpara online din alta tara,In schimb, in state precum Austria si Irlanda, aproape 90% dintre cumparatorii online declara ca au cumparat de peste hotare cel putin o data in viata. Acelasi lucru este valabil si pentru trei din cinci cumparatori online din Italia, Spania si UK.Desi cele mai putine cumparaturi online transfrontaliere au fost inregistrate in, comertul online este relativ popular in aceste tari, unde numai unul din cinci cumparatori online achizitioneaza de peste hotare cel putin o data pe an.Imaginea generala care se desprinde in urma studiului Masterindex arata ca exista un potential puternic de crestere a comertului transfrontalier online, cata vreme 40% dintre europeni deja au facut achizitii de peste hotare macar o data pe an.Intre factorii-cheie care pot atrage cresterea comertului online, deopotriva pe pietele interne si transfrontaliere, se numara eforturile continue de a construi incredere in cometul electronic si, esential, imbunatatirea continua a ofertelor si conditiilor pentru cumparaturile online".un proiect legislativ impotriva fraudei online in UE. Autoritatile competente din statele membre UE ar putea dispune, in ultima instanta, inchiderea unor site-uri web care gazduiesc escrocherii, in cazul in care nu exista 'o reactie eficienta' din partea comerciantului pentru a pune capat fraudei online, potrivit unui proiect de norme in domeniul comertului on-line, votat marti, 21 martie, in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor din Parlamentul European. Deputatii vor incepe acum discutiile cu Consiliul European si Comisia Europeana pentru a ajunge la un acord cu privire la legea finala.In conformitate cu proiectul de norme votat marti in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor, autoritatile nationale ar avea mai multe atributii pentru apararea drepturilor consumatorilor, de exemplu prin a verifica daca anumite site-uri web practica blocarea consumatorilor pe criterii geografice sau prin a dispune inchiderea site-urilor web care gazduiesc escrocherii. Aceste masuri au ca scop lupta impotriva acelor practici care aduc prejudicii consumatorilor on-line, de la jocuri online pentru copii pana la clauze contractuale abuzive pentru inchirierea de autoturisme.Majoritatea datelor pentru acest studiu au fost compilate din rapoartele interne Global Consumer Tracker (GCT) care analizeaza platile din 22 de state din Spatiul Economic European (EEA) in mod regulat. Un studiu GTC se realizeaza printr-un chestionar online, aplicat unor grupuri de respondenti cu varste intre 18 si 64 de ani care, fie detin un card, fie un cont bancar. Esantioanele variaza de la o tara la alta, de la 855 la 3.439 de persoane, numarul total de consumatori chestionati fiind de 42.881. Intrebarile legate de frecventa cumparaturilor online au fost adresate utilizatorilor de Internet in general. Toate celelalte intrebari au fost adresate celor care au spus ca efectueaza cumparaturi online.Este prima oara cand aceste date au fost sintetizate cu scopul de a oferi informatii mediului de afaceri si dezbaterilor privitoare la politici legate de comertul electronic. Complementar la aceste date despre comertul online intern, Masterindex 2017 a folosit partial si date open source, valabile pentru 2015-2016, din Google Consumer Barometer Survey si a analizat tendintele privind comertul online transfrontalier din 26 de tari EEA.The Consumer Barometer se desfasoara prin esantioane online de cercetare, in randul populatiei online care foloseste cel putin un dispozitiv (computer, tableta, smartphone) conectat la Internet si care a cumparat cel putin un produs online in ultimele 3-12 luni. Studiul se concentreaza asupra adultilor de peste 16 ani din fiecare tara. Intrebarile privind frecventa se adreseaza utilizatorilor de Internet in general, in timp ce alte intrebari sunt directionate catre oameni care au precizat daca sunt sau nu cumparatori online transfrontalieri.