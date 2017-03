Tribunalul Prahova a admis deschiderea procedurii de insolventa a Teamnet International, fosta firma a lui Sebastian Ghita/Teamnet mai are de achitat credite in valoare de 76 milioane de lei

"In documentatia depusa la Dosarul nr.2036/105/2017, debitoarea precizeaza ca 'a contractat o serie de credite necesare desfasurarii activitatii normale a activitatii si dezvoltarii, din care mai are de achitat suma de 76 milioane lei, ceea ce conduce in prezent la existenta unui grad de indatorare destul de mare'.

Pe 27 martie 2017, judecatorul sindic Liliana STEFUC de la Tribunalul Prahova a admis cererea si a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa, iar in functia de administrator judiciar provizoriu a numit practicianul TRUST INSOLVENCY SPRL (Dana RADULESCU), cu o remuneratie initiala de numai 2.000 lei.

Instanta a mai stabilit data de 10 mai 2017 drept termen-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor, iar prima Adunare a Creditorilor ar urma sa se desfasoare pe 2 iunie 2017 - locul si ora inca nu au fost comunicate.", scrie Supervizor.ro.

Teamnet International ar trebui sa asigure buna functionare a sistemului IT al cardului national de sanatate si mentenanta hardware la intreaga platforma IT din sanatate



Teamnet International, firma fondata de urmaritul international Sebastian Ghita, a depus luni, 20 martie, cererea de deschidere a procedurii insolventei la Tribunalul Prahova, conform unei declaratii transmise HotNews.ro. Firma, care asigura in prezent atat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare de peste 5 milioane de euro, spune ca 'va asigura continuitate in dezvoltarea, implementarea si mentenanta sistemelor de care este responsabila."Societatea Teamnet International S.A. a depus astazi, 20 martie 2017, cererea de deschidere a procedurii insolventei la Tribunalul Prahova.In acest moment, lucram la un proces de reorganizare si redefinire a modului intern de lucru. Am luat aceasta decizie la nivelul Board-ului Director pentru a ne sustine mai departe ca business si pentru a ne onora angajamentele fata de angajati, clienti, parteneri si furnizori. In perioada imediat urmatoare, ne vom concentra pe reducerea costurilor operationale si optimizarea proceselor interne, mentinand in acelasi timp competentele existente in cadrul companiei.Totodata, vom asigura continuitate in dezvoltarea, implementarea si mentenanta sistemelor de care suntem responsabili atat in Romania, cat si in alte tari unde Teamnet isi desfasoara activitatea.Bogdan NedelcuDeputy CEO Teamnet Group"Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat deatribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia., furnizand inclusiv serviciile de validare a operatiunilor semnate cu cardul.atat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare de peste 5 milioane de euro.Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde urmatoarele sisteme IT:In cazul ambelor contracte castigate de Teamnet (mentenanta pentru PIAS dar si cea pentru CEAS), in caietele de sarcini sunt prevazute penalitati pentru depasirea timpilor de raspuns/solutie provizorie/remediere in cazul incidentelor.Sebastian Ghita a contestat, prin avocat, mandatul de arestare preventiva in lipsa emis pe numele sau in cel mai nou dosar de coruptie in care este urmarit penal alaturi de sefii companiilor Asesoft si Teamnet, Curtea de Apel Ploiesti urmand sa se pronunte in 27 mai cu privire la contestatia fostului parlamentar, informeaza News.ro.Avocatul fostului deputat Sebastian Ghita a contestat decizia Tribunalului Prahova de a emite un nou mandat de arestare preventiva pe numele lui Ghita in cel de-al cinclea dosar deschis de DNA pe numele acestuia.Curtea de Apel Ploiesti va lua in discutie contestatia in 27 martie, au declarat reprezentanti ai instantelor de judecata.Saptamana trecuta, miercuri, Tribunalul Prahova a admis propunerea DNA de emitere a unui nou mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.In cel de-al cincilea dosar in care Sebastian Ghita este inculpat pentru fapte de coruptie fostul parlamentar este reprezentat in instanta de catre un avocat de la Baroul Bucuresti, angajat de tatal sau.Acesta este cel de-al doilea mandat de arestare preventiva in lipsa emis pe numele lui Ghita. In 10 ianuarie, instanta suprema a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C.Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si / sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. AsesoftInternational S.A.