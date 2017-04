Licitatia pentru fantoma eRomania, contract cu o valoare estimata la maxim 2,5 milioane euro, a fost suspendata

licitatie suspendata Foto: Hotnews

HotNews.ro a solicitat Ministerului Comunicatiilor sa precizeze care a fost motivul suspendarii procedurii de licitatie si daca decizia a fost luata in urma notificarii prealabile transmise de firma Smart Mind Solutions. Vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Documentatia acestei licitatii a fost respinsa de 7 ori de catre ANAP, inainte ca institutia sa-si dea acceptul, in data de 17 februarie, pentru publicarea acesteia in Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Ministerul a suspendat aceasta procedura fara a mentiona in SEAP motivul exact al acestei masuri.In notificarea prealabila transmisa Ministerului, firma Smart Mind Solutions acuza printre altele faptul ca in urma clarificarilor aduse in cadrul procedurii de licitatie,, 'prin suplimentarea numarului de experti necesari implementarii contractului pentru care trebuiesc depuse documente suport'.Firma solicita Ministerului 'suspendarea procedurii de atribuire pana la remedierea tuturor aspectelor sesizate in cadrul notificarii' si 'in masura in care nu pot fi dispuse masuri de remediere, anularea procedurii de licitatie publica'.Documentatia licitatiei de 2,5 milioane euro lansate recent de Ministerul Comunicatiilor, care cuprinde si o noua propunere eRomania de politica publica in domeniul e-guvernarii, a fost respinsa de 7 ori inainte ca institutia sa-si dea acceptul, in data de 17 februarie, pentru publicarea acesteia in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, potrivit informatiilor transmise de catre ANAP la solicitarea HotNews.ro.Mai exact, dupa lansarea acestei licitatii, HotNews.ro a solicitat Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) sa precizeze istoricul eventualelor respingeri in SEAP ale acestei licitatii, in cazul in care acestea au existat."Ministerul pentru Societatea Informationala in calitate de autoritate contractanta a incarcat in Sistemul Electronic de Acihzitii Publice (SEAP) documentatia de atribuire avand drept obiect de contract 'Servicii de consultanta studii, analize, evaluari si formare in domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului - Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare'.ca urmare a neconformitatilor constatate in raport cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Autoritatea contractanta a renuntat la documentatia de atribuire evaluata anterior de catre ANAP si a procedat laPrecizam faptul ca primirea acceptului de publicare din partea ANAP este conditionat de remedierea la nivelul documentatiei de atribuire a tuturor neconformitatilor constatate pe parcursul procesului de evaluare ex-ante.Pe cale de consecinta in data de 17.02.2017, anuntul de participare aferent procedurii in cauza a primit acceptul spre publicare din partea ANAP, moment in care documentatia de atribuire in cauza a devenit vizibila tuturor operatorilor economici interesati.- stabilirea unui cuantum al garantiei de participare disproportionat in raport cu prevederile legale in vigoare;- formulari neadecvate ale cerintei privind capacitatea tehnica a operatorilor economici, respectiv cele legate de experienta similara;- lipsa motivatiilor la nivelul strategiei de contractare cu privire la ponderile alocate factorilor tehnici, astfel incat acestea sa nu conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii, in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (6) si (9) din HG 395/2016.In ceea ce priveste solicitarea dvs. de furnizare a numelor persoanelor care au fost implicate in procesul de evaluare al documentatiei de atribuire in cauza, va precizam faptul ca acestea constituie date cu caracter personal si sunt exceptate de la liberul acces la informatii de interes public, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001",a precizat ca numarul respingerilor este 'un pic mai mare decat media', dar ca se intampla ca o documentatie de licitatie sa fie respinsa si de 22 de ori inainte de a fi aprobata urcarea in SEAP."Numarul respingerilor (n.a cele 7 respingeri ale documentatiei MCSI) este un pic mai mare decat media, dar marea majoritate a documentatiilor sunt respinse in medie de 3-4 ori. Sunt si documentatii respinse de 20 de ori daca nu se implementeaza recomandarile evaluatorilor ex-ante",este una dintre cerintele unui contract cu o valoare estimata la aproape 2,5 milioane euro, licitat de Ministerul Comunicatiilor. Contractul vizeaza achizitia mai multor servicii de consultanta, studii, analize si formare profesionala in domeniul e-guvernare. Culmea este ca in vara anului trecut, un raport al Curtii de Conturi avertiza ca Ministerul Comunicatiilor detine 132 proiecte si studii in valoare de peste peste 24 milioane euro care nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost realizate.