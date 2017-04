Consumul de internet in Romania: Prin intermediul a 19 milioane de conexiuni de internet fix si mobil, romanii au generat anul trecut un trafic de aproape 2,7 milioane TB

Viteza conexiunilor de internet din Romania Foto: Comisia Europeana

1. toti factorii socioeconomici principali, de exemplu, scolile, universitatile, centrele de cercetare, nodurile de transport, toti furnizorii de servicii publice, cum ar fi spitalele si administratiile, sau intreprinderile care se bazeaza in activitatea lor pe tehnologiile digitale ar trebui sa aiba acces la conexiuni cu o viteza in gigabiti extrem de mare (in masura sa le permita utilizatorilor sa descarce/incarce 1 gigabit de date pe secunda);

toate gospodariile europene, atat din mediul rural, cat si din mediul urban, ar trebui sa aiba acces la conexiuni la internet cu o viteza de descarcare de cel putin 100 Mbps, care sa permita tranzitia la Gbps;

toate zonele urbane, precum si principalele cai rutiere si ferate ar trebui sa aiba o acoperire 5G neintrerupta, 5G fiind a cincea generatie de sisteme de comunicatii fara fir. Ca obiectiv intermediar, pana in 2020 conexiunile 5G ar trebui sa fie disponibile in retelele comerciale in cel putin un oras.



"In viitor, este de asteptat ca Romania sa urmeze trendul previzionat la nivel european, si anume traficul de date mobile sa creasca vertiginos (de 8 ori pana in 2020), iar acesta sa se realizeze cu precadere pe smartphone-uri si tablete, in detrimentul laptopurilor', a mai precizat oficialul ANCOM.Conexiunile mobile de banda larga de pe care s-a realizat trafic in prima jumatate a anului 2016 au crescut cu 15%, pana la 14,8 milioane, in timp ce conexiunile fixe au avut o crestere de 5%, pana la 4,3 milioane, comparativ cu perioada similara a anului precedent.Conectarea la internet fix in banda larga se face la rate de viteze de transfer mari si foarte mari in Romania, folosind o infrastructura performanta care permite ca mai mult de jumatate (56%) dintre conexiunile fixe sa atinga viteze best-effort de cel putin 100Mbps, 31% viteze best-effort intre 10Mbps si 100Mbps, doar 13% fiind conexiuni care permit viteze de 10Mbps sau mai mici. In acest context,In acelasi timp, conexiunile active de servicii 4G isi continua expansiunea, ajungand la un numar de 3,7 milioane la mijlocul anului 2016 (fata de 1,4 milioane la jumatatea lui 2015), ceea ce reprezinta mai mult de un sfert din totalul conexiunilor de internet mobil in banda larga.Prin conexiunile fixe, utilizatorii romani au generat in primul semestru al anului 2016 un trafic total de download si upload de 2,6 milioane TB, cu un consum mediu lunar per utilizator de 101 GB, in timp ce prin intermediul echipamentelor mobile au efectuat un trafic de 0,07 milioane TB, traficul mediu lunar per conexiune mobila aproape dublandu-se fata de primul semestru din 2015, de la 0,33 GB la 0,63 GB.o noua strategie europeana in domeniul telecomunicatiilor, care are trei obiective strategice in materie de conectivitate pentru 2025:Comisia conteaza pe sustinerea Parlamentului European sicu privire la obiectivele ambitioase prezentate si la adoptarea acestor propuneri legislative cat mai curand posibil, astfel incat cetatenii europeni sa poata beneficia pe deplin de oportunitatile oferite de mediul digital.