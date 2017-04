Tot mai multi romani isi platesc online taxele si impozitele online prin Ghiseul.ro: Peste 144.000 de tranzactii in valoare de aproape 47 milioane de lei in primul trimestru din 2017

"2017 a fost cel mai bun an pentru Ghiseul.ro din punct de vedere al numarului de utilizatori, tranzactii si al valorii platilor. In cei 6 ani de existenta, am ajuns la 297 de institutii publice inrolate in sistem, 224.000 de conturi si 448.000 de tranzactii in valoare de 137 milioane de lei", a declarat joi George Anghel, directorul executiv al APERO, in cadrul celei de-a IV-a editii a Conferintei 'EU platesc cu cardul', organizata de BankingNews.

"Intrarea persoanelor juridice in platforma Ghiseul.ro va determina o crestere semnificativa a volumelor de tranzactii. Ne asteptam ca ponderea platilor catre ANAF sa creasca, dat fiind faptul ca Fiscul abia s-a inrolat in sistem. Momentan legat de solutia cu ANAF trebuie stiut faptul ca in cadrul acestei solutii sunt afisate toate debitele valabile la nivelul intregului an. Pe sectiunea ANAF gasim informatii despre impozite si taxe care urmeaza platite si nu ar trebui platite inainte de termen. Momentan, ANAF nu poate opera plata daca aceasta este facuta inainte de termen. Lucram ca informatiile pe care le vad sa fie si cele care trebuie platite. Urmeaza sa rafinam solutia IT cu ANAF si speram ca intr-un timp rezonabil sa aliniem solutia ANAF cu cea de impozite si taxe locale", a spus oficialul APERO.

Platile online cu cardul a taxelor si impozitelor prin platforma Ghiseul.ro au inregistrat cresteri record in primele trei luni din 2017 - peste 144.000 de tranzactii, in crestere cu 215% fata de aceeasi perioada a anului trecut, valoarea tranzactiilor fiind de aproape 47 milioane lei, in crestere cu 258%, potrivit datelor Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO. 'Daca ratele actuale de crestere se mentin, sunt sanse mari ca, la finalul anului 2018, platforma Ghiseul.ro sa ajunga la 500.000 de utilizatori, fata de cei 224.000 cati numara in prezent', a precizat George Anghel, directorul executiv al APERO.Trebuie mentionat ca prin Ghiseul.ro nu se platesc doar taxele si impozitele, ci si amenzile auto si domeniile de internet .ro. Datele afisate joi de asociatie arata ca 57% din totalul platilor online au reprezentat plati de impozite si taxe locale, 8% plati catre ANAF, 9% amenzi si 18% plati catre RoTLD, serviciul care gestioneaza domeniile .ro.In privinta solutiei oferite prin Ghiseul.ro pentru plata taxelor si impozitelor catre ANAF, George Anghel a atentionat ca, desi in sistem sunt afisate toate debitele valabile la nivelul intregului an, ANAF nu poate procesa momentan plati inainte de termen, datorita unor reglementari in vigoare.Platforma www.Ghiseul.ro este un proiect derulat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) si Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO), parteneriat care a fost prelungit pe perioada nedeterminata. APERO continua sa finanteze din resurse proprii mentenanta si dezvoltarea platformei Ghiseul.ro, la nivelul Asociatiei existand un buget predefinit care este dedicat exclusiv proiectului, in timp ce infrastructura hardware pentru platforma este gestionata de AADR.