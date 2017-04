​Adio taxe de roaming, de la 15 iunie 2017: Europenii nu vor mai avea costuri suplimentare la telefonie si internet mobil cand vor calatori in alt stat UE

"Este o mare victorie pentru consumatorii europeni. Putem sarbatori acum faptul ca de la 15 iunie nu vor mai fi taxe de roaming. Utilizatorii care vor calatori prin Europa vor putea verifica mailul, utiliza harti, incarca fotografii pe retelele sociale, vor putea telefona si trimite SMS-uri acasa fara costuri suplimentare.", a spus raportorul Miapetra Kumpula-Natri (S&D, FI).

Parlamentul a aprobat prin vot joi un acord informal convenit intre reprezentantii Parlamentului European, ai Consiliului si ai Comisiei Europene inca din luna februarie a acestui an. Acordul informal intre Consiliu si Parlament priveste preturile maxime pe care companiile si le pot aplica reciproc pentru utilizarea retelelor in roaming. Aceste costuri afecteaza indirect facturile finale ale consumatorilor.Negociatorii au convenit un tarif maxim de 3,2 centi pe minut pentru apelurile de voce, si de 1 cent pentru un SMS, din 15 iunie 2017. Totodata, tarifele maxime pentru date vor fi reduse treptat, pe parcursul a cinci ani, de la 7,7 euro pe GB in 15 iunie 2017 la 6 euro pe GB din 1 ianuarie 2018, de 4,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2019, de 3,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2020, 3 euro pe GB din 1 ianuarie 2021 si de 2,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2022.Limite mai mici pentru transferul de date ar putea permite consumatorilor UE sa acceseze mai multe date cum ar fi, de exemplu, continut audiovizual, atunci cand calatoresc dintr-o tara in alta. Aceste limite mai mici de preturi ar putea si deschide piata pentru operatori telecom mici si virtuali.Acordul insemna ca, atunci cand calatoresc in UE, consumatorii vor putea sa efectueze apeluri, sa trimita SMS-uri sau sa navigheze pe Internet de pe dispozitive mobile la acelasi preturi ca in tarile de origine.In plus, utilizatorii vor beneficia de abonamentele obisnuite atunci cand calatoresc periodic in strainatate. Daca acestia vor depasi limitele stabilite in contracte atunci cand sunt in roaming, costurile suplimentare nu vor fi mai mari decat limitele convenite miercuri.Comisia Europeana va efectua o evaluare a pietei angro pana la sfarsitul lui 2019 si va oferi o analiza intermediara pana la 15 decembrie 2019.Timp de 10 ani Comisia Europeana a lucrat la reducerea si in cele din urma eliminarea supratarifelor impuse de operatorii de telecomunicatii clientilor in timpul calatoriilor acestora in strainatate.Incepand din 2007, preturile de roaming au scazut cu peste 90%, ultima oara in aprilie 2016, la 5 centi pe minut in cazul apelurilor de voce, 2 centi pentru un SMS si 5 centi pentru 1 MB de date peste tarifele nationale.In 2015 si in baza unei propuneri a Comisiei Europene, Parlamentul European si Consiliul au convenit eliminarea tarifelor de roamning pentru persoanele care calatoresc periodic in UE.