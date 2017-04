Victorie de etapa a ANCOM in fata Vodafone in dosarul neaplicarii plafonului maxim la internet mobil in roaming in UE: Instanta a respins cererea operatorului de anulare a deciziei arbitrului telecom

Informatia privind decizia Curtii de Apel in acest dosar dintre ANCOM si Vodafone a fost prezentata anterior si de Profit.ro. Controlul in urma caruia Vodafone a fost amendata cu 100.000 de lei, anul trecut, pentru neaplicarea plafonului maxim de 50 de euro pe luna, reglementat in UE, pentru consumul de date in roaming, a plecat de la o plangere facuta de un utilizator de cartela preplatita, dar amenda nu a fost aplicata pentru aceasta situatie, ci pentru ca afectati sunt de fapt toti abonatii Vodafone care au platit peste nivelul de 50 de Euro/luna (fara TVA) pentru consumul de date in roaming efectuat incepand cu data de 1 iulie 2012 si pana in prezent, au precizat in octombrie 2016 pentru HotNews.ro oficialii ANCOM.

Incepand din luna octombrie 2016, Vodafone are obligatia de a afisa pe site-ul propriu, pentru cel putin 3 ani, procedura pe care romanii afectati o pot urma pentru a obtine restituirea banilor.In urma amenzii anuntate de ANCOM saptamana trecuta, HotNews.ro a solicitat atat Vodafone cat si ANCOM sa precizeze cati romani au fost afectati de neaplicarea de catre acest operator de telefonie mobila a plafonului maxim de 50 de euro pe luna, reglementat in UE si ce sume ar trebui restituite.Vodafone Romania nu a raspuns intrebarilor HotNews.ro. Mai multe detalii au fost oferite de ANCOM, dar autoritatea a evitat sa raspunda cati abonati ar fi afectati si ce sume ar trebui restituite din 2012 si pana in prezent.Taxele de roaming vor fi eliminate incepand cu 15 iunie 2017, ceea ce va permite consumatorilor europeni sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in alt stat UE, la acelasi cost ca si acasa, potrivit votului final dat joi de Parlamentul European. Parlamentul a eliminat ultimul obstacol - acordul privind preturile maxime pe care companiile si le pot aplica reciproc pentru utilizarea retelelor - prin aprobarea acordului informal cu Consiliul, cu 549 de voturi la 27 si 50 de abtineri.Negociatorii au convenit un tarif maxim de 3,2 centi pe minut pentru apelurile de voce, si de 1 cent pentru un SMS, din 15 iunie 2017. Totodata, tarifele maxime pentru date vor fi reduse treptat, pe parcursul a cinci ani, de la 7,7 euro pe GB in 15 iunie 2017 la 6 euro pe GB din 1 ianuarie 2018, de 4,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2019, de 3,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2020, 3 euro pe GB din 1 ianuarie 2021 si de 2,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2022.Limite mai mici pentru transferul de date ar putea permite consumatorilor UE sa acceseze mai multe date cum ar fi, de exemplu, continut audiovizual, atunci cand calatoresc dintr-o tara in alta. Aceste limite mai mici de preturi ar putea si deschide piata pentru operatori telecom mici si virtuali.Acordul insemna ca, atunci cand calatoresc in UE, consumatorii vor putea sa efectueze apeluri, sa trimita SMS-uri sau sa navigheze pe Internet de pe dispozitive mobile la acelasi preturi ca in tarile de origine.