RCS&RDS vrea sa listeze cel putin 25% din actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti. Detalii in premiera despre numarul de clienti la sfarsitul anului 2016

Detalii din anuntul RCS&RDS - Cele mai impostante aspecte cheie (valabile la 31 decembrie 2016):

Marca puternic recunoscuta in randul consumatorilor romani si maghiari

Cinci servicii de baza: televiziune prin cablu, internet si date fixe, servicii de telecomunicatii mobile, telefonie fixa si televiziune prin satelit de tip direct to home ('DTH').



Oferirea de servicii multiple sporeste capacitatea Societatii de a extinde utilizarea serviciilor noastre de catre baza de clienti existenti si creste loialitatea clientilor

De asemenea, DIGI ofera servicii de telecomunicatii mobile ca MVNO (operator mobil virtual) comunitatilor mari de romani din Spania si Italia



Retele fixe de fibra optica DIGI in Romania si Ungaria acopera aproximativ 62% si respectiv 24%, din gospodariile acestor tari

Serviciile de telecomunicatii mobile 3G si 4G din Romania acopera aproximativ 98% si respectiv 37% din procentajul populatiei

DIGI este liderul pietei de servicii de televiziune cu plata in Romania, cu o pondere de aproximativ 49,0%, si este al treilea jucator in Ungaria, cu o cota de aproximativ 25%, conform numarului de unitati generatoare de venit





DIGI a generat in mod constant fluxuri puternice de venituri si un EBITDA ajustat robust din 2014 pana in prezent

In 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat si marja EBITDA ajustata s-au ridicat la 263,3 milioane de euro si respectiv 31,2%, reprezentand o rata de crestere anuala compusa (RCAC) de 8%, din 2014 pana in 2016



Echipa de conducere de la nivelul senior este formata din profesionisti care au, in medie, peste 10 de ani de experienta in industria de telecomunicatii si in Societate

Dinamica atractiva a industriei locale, cu o crestere structurala stabila

Este de asteptat ca PIB-ul romanesc (real) sa inregistreze o RCAC de 3,7%, din 2015 pana in 2018, fata de o RCAC preconizata de 1,6% pentru Uniunea Europeana (sursa: Eurostat)



Oferta publica initiala (IPO) va cuprinde o oferta de actiuni ordinare clasa B provenind de la actionarii existenti. Societatea nu va obtine nicio parte din sumele obtinute de pe urma vanzarii Actiunilor Oferite.

Societatea a emis, de asemenea, actiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Oferta si care nu vor fi admise la tranzactionare

Fiecare Actiune de clasa B confera un drept de vot si fiecare actiune de clasa A confera 10 drepturi de vot. Actiunile de clasa B confera aceleasi drepturi la dividende ca si actiunile de clasa A.

Oferta propusa, in cazul in care va avea loc, va consta dintr-o oferta: (i) adresata publicului in Romania, si (ii) anumitor investitori institutionali si profesional si admiterea Actiunilor Oferite la tranzactionare pe Piata Reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucurestii

Societatea intentioneaza sa listeze cel putin 25% din capitalul social subscris al Societatii, presupunand ca are loc exercitarea optiunii de supra-alocare a 10% din actiuni, imediat dupa Admitere

Citigroup si Deutsche Bank actioneaza in calitate de Coordonatori Globali Comuni si impreuna cu BT Capital Partners S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A., Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Wood & Company Financial Services, a.s. in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri

Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmeaza sa fie publicat in timp util de catre Societate, ulterior aprobarii de catre Autoritatea pentru Piete Financiare din Regatul Tarilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiele Markten).

Se preconizeaza ca admiterea la tranzactionare va avea loc in luna Mai 2017.

DIGI, liderul pietei de servicii de televiziune cu plata in Romania, cu o pondere de aproximativ 49,0%, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anuntat marti intentia de a se lista in luna mai din acest an pe Bursa de Valori Bucuresti. Operatorul a anuntat ca la sfarsitul anului trecut avea in total aproximativ 12,4 milioane unitati generatoare de venituri (UGV), din care aproximativ 3,3 milioane pentru servicii de televiziune prin cablu, aproximativ 2,5 milioane pentru servicii de internet si date fixe, aproximativ 3,9 milioane pentru servicii de telecomunicatii mobile aproximativ, aproximativ 1,7 milioane pentru servicii de telefonie fixa si aproximativ 0,9 milioane pentru servicii de televiziune DTH.