ANALIZA Un mandat pentru noul presedinte ANCOM

In 24 aprilie 2015 isi va termina activitatea la ANCOM Marius Catalin Marinescu, primul presedinte al autoritatii nationale de reglementare a telecomunicatiilor care a dus la bun sfarsit un mandat complet de sase ani. Si inca doi ani in plus! Ceilalti presedinti au avut mandate intrerupte de interventii politice brutale, care au dus si la atentionari din partea Comisiei Europene si chiar au inspirat consolidarea prin legislatie a puterii presedintilor autoritatilor de reglementare a telecomunicatiilor din UE, astfel ca ultimul presedinte a putut rezista un mandat intreg.Mandatul de sase ani este prea lung. Sase ani sunt cam multi pentru a tine motivat presedintele unei autoritati care monitorizeaza o industrie cu venituri de circa 4 miliarde euro. Un mandat mai scurt, de 4 sau 5 ani, ar putea tine mult mai motivat presedintele, care avand posibilitatea si al unui al doilea mandat ar putea totaliza 8 sau 10 ani la conducerea autoritatii.Daca durata mandatului presedintelui ANCOM ar trebui micsorata, salariul acestuia ar trebui marit. Mult! Presedintele ANCOM ar trebui remunerat corespunzator activitatii si, mai ales, nivelului salarizarii pietei pe care o monitorizeaza cu un salariu aproape de varful si nu de media salariului din telecomunicatii. Potrivit Ziarului Financiar din 28 martie 2017, presedintele Catalin Marinescu a castigat in anul 2015, in medie, 4.693 lei/luna, de peste 3 ori mai putin decat directorii executivi din subordinea sa. Limitarea salariului s-a facut din considerente demagogice si este nemotivanta pentru conducatorul unei institutii finantata de catre piata, pentru cel ce ar trebui sa monitorizeze o piata cu venituri de 4 miliarde euro si in care salariul mediu este dublul salariului mediu pe economie.Cum ar trebui sa fie condusa ANCOM? ANCOM ar trebui sa aiba un presedinte bun cunoscator al pietei, al telecomunicatiilor ca afacere si ca tehnologie, un bun mediator, un bun diplomat si un bun comunicator. Sa aiba si un vicepresedinte, care sa preia atributiile acestuia la nevoie. Sa mentionam ca in mandatul presedintelui Catalin Marinescu au fost prevazute doua pozitii de vicepresedinte, neocupate pe intreaga durata a mandatului, fara a fi afectata buna functionare a autoritatii. Dat fiind puternicul impact al comunicatiilor electronice asupra economiei nationale, presedintele si vicepresedintele ANCOM ar trebui alesi in urma unui concurs de competente, in care fiecare candidat sa-si prezinte public strategia.1. Sa dezvolte sau macar sa mentina competitia, pastrand numarul de (mari) competitori pe piata, stimuland cote de piata cat mai egale, incercand sa atraga noi competitori, ca de exemplu operatorii de retele mobile virtuale. Pana in martie 2015 Romania era una dintre putinele tari din UE care nu avea operatori de retele mobile virtuale. Noroc cu Lycamobile, operator cu prezenta globala, si cu eforturile sale, care au scos Romania de pe lista rusinii, a tarilor fara operatori de retele mobile virtuale. Deocamdata Lycamobile este singurul operator, iar noul presedinte ar trebui sa stimuleze intrarea de noi operatori (din tara, sau fara a apartine unor mari companii internationale) printr-o reglementare stimulativa.In noul mandat, ANCOM s-ar putea intalnii cu tendinte mult mai puternice de consolidare a pietei sub diverse forme - achizitii, fuziuni, partajare retele, parteneriate, externalizare de activitati, etc. astfel ca mentinerea unei piete competitive va fi o sarcina foarte importanta, poate cea mai importanta. Unele parteneriate (partajarea de retele, ...) pot dezavantaja operatorii care nu sunt parte, iar reglementarea devine foarte importanta.Tot pentru stimularea competitie, ANCOM, ar trebui sa accelereze punerea pe costuri a tarifelor de terminare in retelele mobile pentru ca pana in anul 2020 acestea sa dispara. Din anul 2014 tarifele de terminare in retelele mobile din Romania nu s-au mai modificat, astfel ca iar au ajuns aproape de media UE! Fara tarife de terminare in retele mobile vom avea o competitie mai echilibrata.