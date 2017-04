Presedintele Iohannis a semnat eliberarea din functie a sefului ANCOM, Catalin Marinescu, incepand cu 24 aprilie 2017

Catalin Marinescu, eliberat din functie Foto: Captura Monitorul Oficial

Acord informal in Parlamentul European: Statele UE vor trebui sa faca disponibila banda de 700 MHz pentru internet de banda larga wireless pana in 2020

Intr-o conferinta sustinuta in data de 27 martie, Marinescu a subliniat ca nu a luat aceasta decizie din motive politice, ci a urmat un proces de recrutare cu examene si teste scrise, timp de aproape un an, in conditiile in care mandatul sau expirase in aprilie 2015.In aceeasi conferinta de final de mandat, Catalin Marinescu a spus ca licitatia pentru servicii 5G ar putea fi oportuna si in acest an, dar ca la anul este obligatorie, decizia fiind a Guvernului."Oportuna poate fi oricand licitatia pentru 5G. Banda de 700 MHz va trebui sa fie eliberata incepand cu 2020, conform reglementarilor europene, dar eu cred ca operatorii au nevoie de 1-2 ani de pregatire. Sunt multe tari din Europa care folosesc aceasta banda si vor trebui s-o elibereze. In Romania, aceasta banda este disponibila, dar eu cred ca decizia de oportunitate este a Guvernului, ANCOM va organiza licitatia. Oricum, daca nu in acest an, atunci la anul este obligatorie lansarea licitatiei pentru frecventele necesare 5G",Statele membre ale UE vor trebui sa faca disponibila banda de 700 MHz pentru internet de banda larga wireless pana in 2020, permitand o trecere la internet mobil la viteze 5G, potrivit unui acord agreat la nivel informal in 15 decembrie 2016 de reprezentantii Parlamentului si Consiliului European. Eliberarea benzii de 700 MHz pentru utilizarea internetului ar contribui la crearea unei piete unice digitale eficiente si trecerea la 5G ar putea consolida cresterea economica ceea ce face din UE un lider de inovare. Aceasta banda ar permite furnizarea de servicii de telefonie mobila de inalta calitate, cum ar fi e-sanatatea si mHealth, sau cele legate de internetul obiectelor (Internet oh Things).In cadrul discutiilor, deputatii europeni au inclus o clauza in textul convenit potrivit careia statele membre vor fi obligate sa se asigure ca ceea ce inseamna costuri legate de migrarea si realocarea spectrului vor fi compensate."Cu toate acestea, termenul limita 2020de catre statele membre individuale 'din motive justificate'.", conform acordului.In prezent, in majoritatea tarilor UE, in banda de 700 MHz se difuzeaza servicii de programe de televiziune, nu insa si in Romania. Pentru o decizie finala, Parlamentul European va trebui sa aprobe acest acord si ulterior si guvernele nationale.