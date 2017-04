Cine e Alexandru Ghita, omul care i-a dus pe politisti la fratele sau ascuns in Serbia

Istoria 2K Telekom: De la licitatii castigate alaturi de granzii telecom la insolventa

In ianuarie 2014, 2K Telecom incheia un contract cu MAI, avand ca subcontractanti pe Orange, Romtelecom, RCS&RDS si UPC

participanti la licitatia MAI Foto: Captura SEAP

Compania a continuat sa fie insa in centrul marilor licitatii din telecom.

Evolutia afacerilor 2K Telecom, potrivit datelor de la Ministerul de Finante

, Alexandru Ghita ar detine actiuni, pe langa, si la firmele:Dintre aceste firme, 2K Telecom este insa cea mai importanta."Infiintata in anul 2000, 2K Telecom si-a inceput activitatea de furnizor de servicii de telecomunicatii ca furnizor de bucle locale, transport national si acces la Internet. Incepand cu anul 2005, compania a cunoscut o evolutie fulminanta ajungand in 3 ani unul dintre cei mai important operatori de telecomunicatii din Romania pe zona de retele private virtuale", potrivit datelor de pe site-ul companiei. , avand initial ca actionari pe, fratele lui Sebastian Ghita, pe, unchiul acestora, si pe, baiatul cel mare al lui Vasile Domente.In urma mai multor tranzactii, Alexandru Ghita a preluat in luna noiembrie a anului 2015 controlul total asupra 2K Telekom.cand a participat la cea mai mare licitatie de telefonie mobila din Romania, alaturi de, licitatie care a adus statului venituri din taxe de licente dea castigat frecvente pentru furnizarea serviciilor 4K/LTE pentru care, reprezentand taxa de licenta.a fost in ianuarie 2014, cand compania a participat la o licitatie de 10,5 milioane de euro pentru servicii telecom catre toate unitatile Ministerului de Interne (MAI) pentru perioada 01.03.2014 - 28.02.2017., care presupunea in prima faza semnarea unui acord cadru., iara fost depusa deca atat 2K Telecom cat si Vodafone au fost desemnati castigatori, procedura finalizandu-se prin incheierea unui acord cadru in data de 21 ianuarie 2014 si ca urmeaza procesul de reofertare ce va fi derulat cu ocazia reluarii competitiei la nivelul fiecarui ordonator de credite al M.A.I. Fiecare dintre contractele subsecvente va fi incheiat cu operatorul economic care va prezenta oferta cu pretul cel mai scazut'., in baza careia operatorul condus de Zoltan Teszari a inceput sa furnizeze partial servicii 4G in 12 orase., transferul licentei s-a realizat pentru suma de 6,6 milioane de euro, exact cat a platit 2K Telecom catre statul roman pentru obtinerea acesteia, in 2012, conform datelor publicate de RCS&RDS pe pagina dedicata investitorilor.prin care romanii vor receptiona servicii de televiziune digitala din eter. Pentru aceste licente, firma controlata de Alexandru Ghita a platit statului suma dela o noua licitatie de frecvente de comunicatii mobilelicitatie in urma careiasi-a adujudecat atunci 2 blocuri pereche de 2x5 MHz in banda 3410-3600 MHz, contra sumei dereprezentand taxa de licenta.Cifra de afaceri: 59.909.858 leiProfit: 261.425 leiDatorii: 92.393.364 leiCifra de afaceri: 59.001.255 leiProfit: 2.328.277 leiDatorii: 98.519.394 leiCifra de afaceri: 88.177.656 leiProfit: 3.921.602 leiDatorii: 159.979.892 leiCifra de afaceri: 118.278.128 leiPierdere: 2.113.197 leiDatorii: 179.047.295 leiCifra de afaceri: 95.154.542 leiPierdere: 7.922.464 leiDatorii: 234.206.737 leiActiunea 2K Telecom a venit la cateva zile dupa ce autoritatile anuntasera disparitia lui Sebastian Ghita, fratele lui Alexandru Ghita.prin care 2K Telecom si-a cerut intrarea in insolventa. Simultan, judecatorii au acceptat si cererile de creanta depuse de Banca Comerciala Romana, Eximbank Romania si NECC Telecom Romania.