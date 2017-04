Inca un pas spre reglementarea celor peste 900.000 de domenii de internet .ro: Ministerul Comunicatiilor dezbate luni principiile care vor sta la baza proiectului de lege

"Urmare aplicarii chestionarului intitulat 'Principiile de reglementare a domeniilor .ro', MCSI invita partile interesate la o intalnire deschisa, in care vor fi dezbatute rezultatele chestionarului si principiile pe baza carora va fi redactat proiectul de lege privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior '.ro'. Intalnirea va avea loc Luni, 24 aprilie 2017, incepand cu ora 12:00, la sediul MCSI si va putea fi urmarita live online", se arata intr-un anunt postat marti pe site-ul Ministerului Comunicatiilor.

- 1 an

- 2 ani

- 5 ani

- 10 ani

- 50 de ani

- Other

- Pretul ar trebui stabilit prin mecanisme de piata (cerere-oferta)

- Pretul ar trebui stabilit prin aplicarea unei marje fixe peste costurile de dezvoltare, mentenanta si operare

- Statul ar trebui sa intervina asupra pretului pentru a proteja clientii impotriva abuzurilor

- Pretul ar trebui sa tina cont de numarul de ani pentru care se doreste inregistrarea

- Other



- Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Informatica (ICI - Bucuresti)

- O alta entitate a statului

- Un parteneriat public-privat

- Un model organizational multi-stakeholder (asociatie a mai multor parti interesate)

- Other



chestionar suspendare sau anularea domeniu .ro Foto: Ministerul Comunicatiilor

- Registrul constata ca acesta este utilizat pentru derularea unor activitati ce pun in pericol vizitatorii domeniului (distribuie malware, este folosita pentru a derula activitati ilegale, etc.)

- Registrul constata incalcarea termenilor si conditiilor

- Exclusiv in baza unui mandat emis de catre o instanta

- Other



- Registrul constata ca este utilizat pentru derularea unor activitati ce pun in pericol vizitatorii domeniului (distribuie malware, este folosita pentru a derula activitati ilegale, etc.)

- Numai in baza hotararii unei instante judecatoresti

- Daca un tert face registrului dovada detinerii drepturilor de marca inregistrata asupra numelui aferent domeniului, anterior inregistrarii acestuia

- Registrul constata incalcarea termenilor si conditiilor

- Other

Pentru proiectul de lege privind domeniile .ro se vor organiza consultari separate

, a fost organizat in trei sectiuni, fiecare acoperind una dintre temele majore de dezbatere: valabilitatea inregistrarii domeniului, gestionarea Domeniului de Nivel Superior '.ro' si stabilirea pretului pentru domenii.Ministerul preciza atunci ca: ''.Iata cateva exemple de intrebari din chestionar:Raspunsurile la toate aceste intrebari trebuie argumentate.Ministerul Comunicatiilor a mai precizat atunci ca prin acest formular "urmareste sa centralizeze punctele de vedere ale tuturor entitatilor interesate de buna functionare a serviciilor de inregistrare pentru numele de domenii '.ro'. Aceste puncte de vedere vor fi centralizate, analizate si utilizate in procesul de elaborare a proiectului de lege privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior '.ro'.".Amintim ca Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a cerut Institutului National de Cercetare in Informatica (ICI)Un proiect de lege privind administrarea domeniilor .ro ar urma sa fie lansat insa in dezbatere publica in vara acestui an. Anuntul a venit dupa ce mai multe companii de web hosting au cerut dezbatere publica, acuzand ca ICI ar fi propus plata unui tarif de mentenanta pe 5 ani la inregistrarea noilor domenii .ro.