Contract de peste 7,6 milioane lei: Siveco va asigura mentenanta si suportul tehnic pentru sistemul ERP instalat la nivelul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate

Dosar urias la DNA: Fostul presedinte al CNAS, Lucian Duta, acuzat de luare de mita in valoare de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat SIUI

De realizarea SIUI s-a ocupat HP (lider de consortiu si furnizorul hardware) , impreuna cu Siveco (dezvoltatorul soft si al sistemului ERP) , STS a asigurat comunicatiile speciale, iar SRI asigura securitatea cibernetica.

s-a ocupat , impreuna cu , Sistemul IT al Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate (CEAS) a costat peste 87,6 milioane lei fara (TVA) si a fost implementat de asocierea HP Romania si Novensys Corporation , avand ca subcontractant pe SIVECO Romania , contractul fiind atribuit in luna aprilie 2012.

a costat peste 87,6 milioane lei fara (TVA) si a fost implementat de asocierea , avand ca , contractul fiind atribuit in luna aprilie 2012. Contractul de servicii privind implementarea prescriptiei electronice, in valoare de peste 36,2 milioane lei fara TVA, a fost castigat in 2012 de catre HEWLETT PACKARD (HP Romania).



Dupa incheierea unui acord-cadru, se incheie de obicei contracte subsecvente pe anumite perioade, a caror valoare insumata nu poate depasi limita valorii acordului cadru.In acest sens in SEAP este facuta urmatoarea decriere acestui acord cadru: "Stabilirea elementelor si conditiilor esentiale care vor guverna contractele subsecvente de prestari servicii ce urmeaza a fi atribuite in temeiul si pe durata derularii acordului-cadru. Contractele subsecvente ce urmeaza a fi incheiate la nivelul fiecarei case de asigurari de sanatate judetene,CASMB , CASAOPSNAJ, precum si la nivelul CNAS , vor avea ca obiectservicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul ERP instalat la nivelul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate".De altfel, in SEAP, a si fost publicat, atribuit de CNAS catre Siveco in baza acestui acord cadru.despre "complexitatea proiectului Sistemului Informatic Unic Integrat, care derivă nu numai din aria largă de acoperire, dar şi din integrarea care se realizează între SIUI - sistemul suport pentru informatizarea serviciilor medicale din cadrul CNAS şi sistemul de tip ERP realizat tot de SIVECO Romania".Amintim ca in aceasta luna DNA a anuntat detaliile unui dosar urias de coruptie. Lucian Duta, fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) din perioada guvernarii PDL, este acuzat de DNA ca a luat mita de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat sistemul informatic al asigurarilor de sanatate (SIUI). Duta a fost pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat DNA.Lucian Duta este suspectat ca a luat mita 8,6 milioane de euro de la reprezentantii a doua firme de software, pentru incheierea si derularea unor acte aditionale la contractele privind Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurarilor de Sanatate, implementarea Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate si interconectarea cu Sistemul Informatic Unic Integrat, precum si contractul de furnizare de servicii privind implementarea prescriptiei electronice.