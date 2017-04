​Tensiuni in Telekom Romania, in plin proces de reorganizare: Sindicalistii se tem ca mii de angajati ar putea fi concediati si au facut plangeri la Ministerul Comunicatiilor, Deutsche Telekom si Inspectia Muncii

Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) este in plin proces de reorganizare a operatiunilor, numit New Telekom, care ar urma sa fie finalizat pana la 30 iunie 2017 si care va duce la concedieri

Seful Telekom, slovacul Miroslav Majoros, sustine ca ar fi vorba de 'cateva sute de persoane', in special din management.

Sindicalistii care reprezinta fostul Cosmote, Germanos si Sunlight Romania spun ca li s-a comunicat necesitatea de concediere a peste 70% dintre managerii companiilor din grupul Telekom, dar care sunt in continuare diferite juridic. Cifra ar reprezenta 500 de angajati, dar temerile sunt ca ar putea fi concediati mii de angajati, daca sunt luate in calcul si reducerile care vor avea loc in randul personalului de executie

Sindicalistii au facut plangeri catre Ministerul Comunicatiilor, reprezentantul statului roman - actionar minoritar cu 46% din actiuni in Telekom, si catre Deutsche Telekom, iar anul trecut au depus petitie si la Inspectia Muncii.

Telekom Romania sustine ca "procesul este menit sa le ofere utilizatorilor romani experiente peste asteptari, livrate de un furnizor mai puternic, mai rapid, mai eficient'



Ce inseamna mai exact 'concedierea peste 70% dintre managerii companiilor distincte legal si fiscal ale actionariatului comun DT-OTE-MCSI'?

Ce informatii au aparut anterior in media despre programul New Telekom

"Procentele pe care le detine grupul Telekom in piata de IT&C in acest moment in urban si rural ne duc in directia imperios necesara de regandire a strategiei vanzarii serviciilor comerciale. In acest sens, vor fi create si dezvoltate doua structuri de business, una pentru serviciile de mobil si cealalta pentru serviciile de broadband si TV. Aceasta va trebui sa conduca la cresterea procentelor Telekom, pe urban si rural, initiative ce sunt necesare pentru a putea face fata concurentei acerbe cu care ne confruntam", se arata intr-un document redactat dupa o intalnire a sindicalistilor cu seful grupului Telekom, Miroslav Majoros.

"Asa cum am spus aceasta companie a avut pana acum cativa ani structura unui unei institutii de stat. Structura companiei s-a imbunatatit foarte mult insa inca exista unele ramasite ale structurii anterioare, cum ar fi faptul ca exista manageri care nu au oameni in subordine sau manageri carora le raporteaza doar una sau doua persoane si nu cred ca acest lucru este corect. Trebuie sa ne uitam la structura manageriala. Daca renuntam la cea mai mare parte a acestor manageri, cred ca organizatia va fi mai supla iar timpul de reactie va fi unul mult mai scurt. Vrem sa construim o organizatie agila ceea ce inseamna ca vom renunta la un numar semnificativ de manageri si ne vom intoarce la o structura in care managerii vor conduce oameni, si in care pentru a fi manager va trebui sa ai anumit numar de oameni in subordine, sau un anumit numar de departamente care sa iti raporteze. Va fi vorba de cateva sute de persoane, urmeaza sa vedem cifrele exacte, cate posturi de manager urmeaza sa fie eliminate. Compania pare acum un om greoi care se misca lent. Cred ca trebuie sa devenim mai zvelti, sa ne antrenam pentru a intra in forma. Vrem sa avem o organizatie mult mai agila, astfel ca vom realiza o serie de reorganizari, nu doar la nivelul managerilor, ci si la nivelul departamentelor (functiilor) de suport", declara pentru ZF slovacul Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania.

"Organizatia sindicala semnatara (SNTM) a fost solicitata pentru o intalnire cu conducerea Telekom Romania in data de 20 februarie pentru a i se impartasi 'cateva informatii legate de strategia, directiile de dezvoltare si proiectele din 2017'.In fapt, discutiile s-au purtat prioritar cu privire la necesitatea de concediere a peste 70% dintre managerii companiilor distincte legal si fiscal ale actionariatului comun DT-OTE-MCSI, urmand ca in viitorul apropiat sa fie puse in discutie si masuri pentru personalul de executie.SNTM este afiliata BNS, fiind o organizatie sindicala reprezentativa obtinuta in instanta judecatoreasca la nivelul companiilor Telekom Romania Mobile Communications, Germanos Telecom Romania si Sunlight Romania si reprezinta cu adevarat interesele membrilor sai, a salariatilor din companiile de mai sus, implicit a membrilor din Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom).Ca urmare, BNS prin Presedinte, Dumitru Costin, impreuna cu o delegatie SNTM, in data de 3 martie a.c. au participat intr-o intalnire cu Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, in cadrul careia s-au pus la dispozitie suficiente documente care sa-l poata determina pe acesta si echipa sa, sa intreprinda demersurile necesare in vederea unei reprezentari corecte a intereselor statului roman ca actionar, dar si evitarea concedierilor anuntate.Pana in acest moment, nu avem inca nici o informatie cu privire la eventuale decizii care ar fi trebuit sa fie luate in vederea protejarii intereselor statului roman, ca actionar (45,99%), din partea MCSI si nici nu a fost formulat un raspuns oficial la intrebarile solicitate in adresa comuna BNS-SNTM, depusa la secretariatul ministerului cu privire la decizia din Consiliul de Administratie Telekom de reorganizare prin concedierea salariatilor (..)Mai mult, conducerea unica a companiilor distincte legal si fiscal din cadrul actionariatul comun, au comunicat salariatilor mesaje subversive din care rezulta ideea de concediere, nu inainte ca acestia sa fie evaluati pentru pozitiile profesionale pe care multi dintre angajati le ocupa de peste 15 ani (..)La acest moment organizatia sindicala semnatara este lipsita de informatii oficiale in ce priveste programul de reorganizare intitulat 'New Telekom', chiar daca in acest sens au fost formulate in scris solicitari, atat pentru prezenta sindicatului la sedintele Consiliului de Administratie Telekom, dar si solicitari de a ni se comunica orice hotarari privitoare la eventuale planuri de reorganizare, conform obligatiei legale instituita prin art. 30, alin. (3) din legea nr. 62/2011, a Dialogului social.De altfel, conducerea unica a companiilor cu actionariat DT-OTE-MCSI refuza Dialogul social instituit legal, iar atunci cand exista, este lipsit de forma si continut in raport cu organizatia sindicala semnatara, care isi continua misiunea prioritara de reprezentare a intereselor membrilor sai si respectarea drepturilor pe alte cai legale si institutionale. Acestea vor reprezenta subiecte pentru o viitoare conferinta de presa BNS-SNTM care va avea loc in cel mai scurt timp posibil.MCSI, atat in guvernul politic actual, cat si in guvernul tehnocrat anterior, a fost permanent preocupat de numirile unor membri in Consiliul de Administratie Telekom, dar in niciun caz de profitul rezultat din actiunile detinute, de bunastarea companiilor si a salariatilor romani.",incepand cu pozitia MG5 - supervizor si pana la pozitia de MG3 - director, unde MG2 este director executiv, iar MG1 - CEO, adica Miroslav Majoros, director general cu CIM pentru toate companiile.- Telekom Romania Communications SA (fosta Romtelecom SA) - cca. 5.000 salariati ramasi din totalul de cca. 54.500 la nivelul anului 1991- Telekom Romania Mobile Communications SA (fosta Cosmote RMT SA) - cca. 800 de salariati ramasi din totalul de cca. 3.000 la nivelul anului 2005- Germanos Telecom Romania SA - cca. 900 de salariati ramasi dintr-un maxim de cca. 1.200 inainte de anul 2005- Telemobil SA (Zapp) - care are ramasi activi doar 4 salariati din totatul de cca. 300 de salariati inainte de vanzarea in favoarea Cosmote.- Sunlight Romania Filiala Bucuresti - cca. 120 de salariati dintr-un maxim de cca. 200 de salariati- NextGen o firma care apartine in exclusivitae fostei Romtelecom ca si Dolce TV, CEO, MG2, 3, si 4 (manager) au CIM multiple cu majoritatea companiilor insumand chiar si 16 ore de munca pe zi. Probabil vor elimina salariatii care muncesc pentru o singura companie. Acestia reprezintadin totalul de 7.000 de salariati",Mai mult,acuzand, printre altele, ca desi au un brad comun - 'Telekom', cele doua firme sunt distincte juridic, iar angajatilor li s-a impus sa munceasca pentru ambele societati, fara a avea contracte de munca in acest sens si fara sa fie remunerati pentru orele suplimentare de munca. ().in care atrage atentia asupra presupuselor nereguli care ar afecta angajatii grupului de firme Telekom Romania ()."Asa cum am anuntat anterior, Telekom Romania a demarat o analiza complexa a proceselor de remodelare si reconfigurare a operatiunilor sale, cu scopul de a deveni o institutie mai agila pentru a-si deservi mai bine clientii si a-si imbunatati performanta de business.Procesul este menit sa le ofere utilizatorilor romani experiente peste asteptari, livrate de un furnizor mai puternic, mai rapid, mai eficient si, mai presus de orice, un furnizor respectat si preferat de servicii de comunicatii mobile si fixe, divertisment pe toate canalele si solutii complete IT&C, concentrat pe digitalizare si inovatie.Acest proces se afla intr-un stadiu incipient astfel incat, in acest moment, este prea devreme pentru a oferi mai multe detalii in acest sens",despre noul proces de restructurare din Telekom Romania au aparut in 24 februarie pe Profit.ro , care scria ca "grupul de companii Telekom Romania va infiinta si dezvolta doua structuri de business, una pentru serviciile de mobil si cealalta pentru serviciile de broadband si TV, pentru a face fata concurentei acerbe cu care se confrunta pe aceste segmente de business si pentru a-si majora cota de piata, atat in zona urbana, cat si cea rurala.Seful Telekom a precizat atunci ca procesul de reorganizare a companiilor din grup va fi finalizat pana la 30 iunie 2017, urmand ca de la 1 iulie sa intre in functiune noile structuri de business."Reorganizarile vor fi simultane, atat la nivel de management, cat si la nivel de personal de executie, astfel incat totul sa fie functional la 1 iulie", se arata in documentul obtinut de Profit.ro.Publicatia mai scria ca 'procesul de reorganizare va afecta si numarul de salariati, urmand ca la Telekom Romania Communications sa fie operate disponibilizari de personal insotite de plata unor sume compensatorii al caror cuantum va varia in functie de vechimea si varsta angajatilor afectati. Documentul nu preciza numarul salariatilor care vor pleca din grup, procesul de reorganizare fiind intr-o faza incipienta'., Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania, declara ca procesul de transformare al Telekom Romania ar putea duce la concedierea a cateva sute de oameni, una dintre principalele zone care ar urma sa fie afectata fiind cea a managerilor.Datele de la Ministerul de Finante arata ca si ceilalti mari operatori telecom au avut usoare scaderi ale numarului de angajati in perioada 2011-2015, exceptie facand RCS&RDS, compania controlata de miliardarul oradean Zoltan Teszari, care de la un numar mediu de 6910 angajati in 2011 a ajuns la 10.579 angajati in 2015.2015: 2386 angajati2014: 2653 angajati2013: 2855 angajati2012: 2798 angajati2011: 2707 angajati2015: 2724 angajati2014: 2729 angajati2013: 2882 angajati2012: 2685 angajati2011: 2951 angajati2015: 5291 angajati2014: 5690 angajati2013: 6466 angajati2012: 6743 angajati2011: 7464 angajati2015: 976 angajati2014: 1191 angajati2013: 1336 angajati2012: 1275 angajati2011: 1234 angajati2015: 10.579 angajati2014: 10.063 angajati2013: 9374 angajati2012: 8845 angajati2011: 6910 angajati2015: 1428 angajati2014: 1451 angajati2013: 1641 angajati2012: 1594 angajati2011: 1605 angajatiTelekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%)