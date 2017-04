Trei autoritati de reglementare isi unesc fortele pentru o mai buna reglementare in energie si comunicatii, in contextul in care operatorii telecom au inceput sa vanda energie electrica

Ce operatori telecom si-au extins operatiunile in sectorul energiei electrice

Autoritatea de reglementare pentru comunicatii - ANCOM, Consiliul Concurentei si autoritatea de reglementare in domeniul energiei - ANRE au organizat joi un prim eveniment comun destinat furnizorilor din sectoarele de energie si comunicatii pentru a dezbate pe tema practicilor si reglementarilor pro-competitivitate in domeniul infrastructurilor fizice, impreuna cu factori cu putere de decizie in stabilirea politicilor publice, reprezentanti ai asociatiilor de profil si ai proprietarilor de infrastructuri si de retele.Dezbaterea vine in contextul in care autoritatile de concurenta si reglementare sectoriala lucreaza la indeplinirea sarcinilor lor specifice: ANCOM la punerea in practica a Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurilor fizice pentru comunicatii electronice, iar ANRE la crearea cadrului pentru accelerarea dezvoltarii retelelor inteligente. De asemenea, Consiliul Concurentei urmareste indeaproape evolutiile in cooperarea trans-sectoriala, pentru a asigura o concurenta durabila si sanatoasa in interesul consumatorilor din Romania.Cele doua sectoare, al comunicatiilor si energiei, desi prezinta particularitati si elemente specifice in ceea ce priveste modul in care functioneaza retelele, se realizeaza productia sau sunt comercializate serviciile, se intalnesc insa la nivelul infrastructurilor fizice pe care le partajeaza sau dezvolta impreuna.Interesul pentru cooperarea trans-sectoriala este reciproc si in crestere, pe fondul progresului tehnologic spre retele tot mai performante si agile, capabile sa livreze servicii cu tot mai multa valoare pentru bani. De asemenea, interesul este cu atat mai mare cu cat concepte precum orase inteligente, care furnizeaza si beneficiaza de servicii publice prin valorificarea conectivitatii universale si a ecosistemelor digitale, Internet of Things (IoT) sau smart grids devin omniprezente.Prin intermediul asociatiilor de profil, dar si a furnizorilor prezenti in sala, industria de comunicatii si cea de energie, au aratat reglementatorilor prezenti ca au nevoie de predictibilitate, debirocratizare si stabilitate a cadrului de reglementare pentru a-si putea derula planurile de afaceri, investitii si inovatie.RCS&RDS, cel mai mare operator de cablu TV si internet fix, a devenit jucator pe piata energiei electrice in decembrie 2014 si in doar un an a castigat aproape 100 de contracte de furnizare de energie electrica pentru institutii publice. Banca Nationala a Romaniei (BNR), Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM), Ministerul Apararii (MApN) si Ministerul de Interne (MAI) sunt cateva dintre zecile de institutii care, in urma unor licitatii la care au participat jucatori mari precum E.ON, CEZ, Electrica sau ENEL, au ales sa cumpere energie electrica de la RCS&RDS.Actionarii Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) au hotarat in data de 19 noiembrie 2014 cu unanimitate de voturi sa completeze obiectul de activitate al companiei cu: "productia, transportul, distributia si comercializarea energiei electrice", potrivit unei decizii publicate in data de 30 martie 2015 in Monitorul Oficial. Contactati de HotNews.ro, oficialii Telekom au confirmat atunci faptul ca au facut demersurile legale necesare pentru a se lansa pe piata locala de energie si au subliniat ca "prin combinarea serviciilor specifice telecom si a celor conexe cu solutiile de energie, Telekom demonstreaza angajamentul de a-si exploata infrastructura (..) pentru a aduce mai multa valoare adaugata clientilor si actionarilor sai".Dupa RCS&RDS si Telekom, alte doua firme de comunicatii prin cablu, respectiv Digital Cable Systems si AKTA Telecom, ambele operand sub acelasi brand AKTA si avand o structura similara a actionariatului, vor sa devina furnizori alternativi de energie electrica, decizii luate in luna iunie 2015 si publicate ulterior in Monitorul Oficial. Contactat atunci de HotNews.ro, Dinu Malacopol, actionar si director general al DCS (AKTA) a spus: 'Vrem sa vindem energie electrica catre clienti de la inceputul anului viitor, mai intai catre clientii companii, unde sunt volume mai mari, si ulterior catre persoanele fizice. Avem cateva mii de clienti companii si cateva sute de mii de clienti persoane fizice'.