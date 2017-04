Datoriile nete ale grupului RCS&RDS au crescut cu aproape 15% pana la 757,9 milioane de euro in 2016. Cati clienti are in Romania, Ungaria, Spania si Italia

Datoriile RCS&RDS Foto: RCS-RDS

In ceea ce priveste maturitatile datoriilor, datele prezentate investitorilor arata ca grupul RCS&RDS are de achitat 27 milioane de euro in acest an, 43 milioane de euro in 2018, 60 de milioane de euro in 2019, 61 milioane euro in 2020, 152 milioane euro in 2021, urmatorul varf de plata si cel mai mare fiind abia in 2023, respectiv 350 milioane de euro.In privinta veniturilor generate in tarile in care opereaza, raportul arata ca 73% dintre veniturile totale sunt generate in Romania, 16% in Ungaria, 10% in Spania si 1% in Italia.Veniturile grupului RCS&RDS vin din peste 12,4 milioane de contracte de Cablu TV, internet fix, telefonie fixa, STH si servicii de comunicatii mobile (RGU - unitati generatoare de venituri. Un singur utilizator poate avea unul sau mai multe astfel de contracte generatoare de venituri, in functie de cate tipuri de servicii utilizeaza).- Cablu TV (analogic si digital): 2,865 milioane de contracte- Internet fix: 2,115 milioane de contracte- Servicii de comunicatii mobile: 3,213 milioane de contracte- Telefonie fixa: 1,339 milioane de contracte- DTH (televiziune prin satelit): 641.000 de contracte.In raportul transmis investitorilor, se arata caTot in 11 aprilie 2017,(Data ultimei inregistrari in registrul comertului:), actionarii RCS&RDS sunt:sunt: RCS Management SA - 57.87%, Carpathian Cable Investment S.a.r.l. - 19.67%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) - 8.17%, Celest Limited (Cyprus) - 5.32%, Teszary Zoltan - 4.60%, Oprea Alexandru - 0.93%, ING Bank N.V. - 0.68%, TalJoshua Moses Almog - 0.65%, Emc Management Consulting FZC - 20.58%, G.Mag Wurmbock - 0.46%, Bendei Ioan - 0.38%, Maftei Gheorghe - 0.36%, Yarden Mariuma - 0.34%.Teszari Zoltan - 58.9147%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) - 7.7324%, Bugarszki Sfetozar - 6%, Schelean Nicusor Dorel - 5.4206%, Bendei Ioan - 4.5098%, Maftei Gheorghe - 4.5098%, Patap Mihai - 4.5%, Docea Maria - 4.3382%, Sirian Traian Aurelian - 2.1765%, Schelean Dorina - 1.898%.Matthias Karl Heinrich Eckert - 50% si Gustav Wurmboeck - 50%.