Ce acoperire are reteaua de fibra optica a RCS&RDS in Romania: Consumul zilnic de internet al clientilor a atins un varf de aproape 1000 Gbps in decembrie 2016

"Consumul zilnic de internet al clientilor din Romania a atins un varf de aproape 1000 Gbps in luna decembrie 2016 (ceea ce include o valoare estimata de 65 Gbps pentru abonatii business). Credem ca aceste viteze vor creste in continuare in 2017 ca urmare a cresterii numarului de abonati si a ofertelor imbunatatite pe care am putea sa furnizam clientilor nostri de internet", se arata in raportul pe 2016 catre investitori al RCS&RDS.

"Cea mai mare parte a retelei aeriene este construita de-a lungul retelelor nationale de electricitate si transport public prin contracte de inchiriere. Pentru retelele metropolitane, inchiriem stalpi sau drepturi de acces in subteran de la companii de transport private sau de stat (cum ar fi Metrorex Bucuresti S.A., operatorul de metrou din Bucuresti si anumiti operatori de transport municipali din diferite locatii ale tarii).", se arata in raport.

Cifrele sunt in crestere comparativ cu anul 2015, cand consumul zilnic de internet al clientilor din Romania a atins un varf de aproape 800 Gbps in luna decembrie 2015 (inclusiv o valoare estimata de 65 Gbps pentru abonatii business), conform datelor din raportul pe 2015 al operatorului.Compania, controlata de miliardarul oradean Zoltan Teszari, mai subliniaza ca,, din care 76% era amplasata aerian, iar circa 24% din retea se afla in subteran., RCS&RDS avea la sfarsitul anului trecut in Romania peste 10,173 milioane de abonamente (RGU-uri - unitati generatoare de venituri), din care:In raportul transmis investitorilor, se arata caTot in 11 aprilie 2017, DIGI a anuntat intentia de a se lista la Bursa de Valori Bucuresti in luna mai din acest an.