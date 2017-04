Saga eRomania pe bani multi continua: Sase consortii se lupta pe contractul de 2,5 milioane euro pentru o politica publica in domeniul e-guvernarii

Ce urmareste Ministerul pentru Societatea Informatiilor prin aceasta licitatie?

Curtea de Conturi avertiza anul trecut ca 132 de proiecte si studii in valoare de peste 24 milioane de euro zac neutilizate in Ministerul Comunicatiilor

Asocierea dintre, Deloitte Consultanta SRL (lider de asociere), avand ca subcontractant pe Reff& Asociatii SCA, si Deloitte Audit.Asocierea dintre Lattanzio Advisory SPA (lider de asociere, cu sediul in Milano, Italia), Lattanzio Learning SPA, SC Advanced Tehnology Systems SRL si SC BPI Management Consulting Romania.Ernst & Young SRL, avand urmatorii subcontractanti:- IOT Solutions & Consulting SRL- Promo Service SRL- Intellis Management SRL- Initinvest Consulting SRLsi tert sustinator pe: Ernst & Young LLP (cu sediul in Calcultta, India)Asocierea dintre Archidata SRL (lider de asociere, cu sediul in Milano, Italia), Agrafics Communication SRL si KPMG Advisory SpAAsocierea dintre Concept Electronics SRL (lider administrativ) si Ifor Elea (lider de asociere, cu sediul in Torino, Italia), Consorzio Per Il Sistema Informativo (CSI Piemonte) si GEA Strategy & Consulting SA.Asocierea dintre Smart Integration SRL (lider de asociere), avand urmatorii subcontractanti:- Formenerg SA- Public Management Investment Consulting SRLceilalti asociati fiind:- AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares- International Consulting Expertise SRL- East West Consulting SPRL- Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale., procedura de licitatie pentru acest contract, conform datelor din SEAP. Din informatiile HotNews.ro, tot vineri, 31 martie, firma Smart Mind Solutions a transmis catre MCSI o notificare prealabila sesizarii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, sesizare in care subliniaza posibile nereguli si in care cerea suspendarea acestei proceduri.In notificarea prealabila transmisa Ministerului, firma Smart Mind Solutions acuza printre altele faptul ca in urma clarificarilor aduse in cadrul procedurii de licitatie, Ministerul Comunicatiilor ar fi modificat cerintele documentatiei de atribuire, 'prin suplimentarea numarului de experti necesari implementarii contractului pentru care trebuiesc depuse documente suport'.Ministerul a reluat licitatia pe 4 aprilie 2017, dupa ce a publicat o erata in SEAP. Ulterior, a fost sesizat Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, care in data de 12 aprilie a respins, ca nefondata, cererea de suspendare a procedurii de atribuire. Documentul publicat in SEAP nu afiseaza detalii referitoare la motivele respingerii acestei cereri. (vezi documentul atasat).Ministerul pentru Societatea Informationala, in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, vrea sa cumpere servicii de consultanta studii, analize, evaluari si formare in domeniul e-guvernare, contract in valoare estimata fara TVA de 11.175.787 lei (aproape 2,5 milioane euro), finantat din fonduri UE, potrivit datelor publicate in SEAP. (Anunt de participare numarul 173254/17.02.2017)."Asa cum se arata si in Acordul de Parteneriat cauza subdezvoltarii serviciilor publice din Romania este reglementarea incoerenta, nedefinirea standardelor, preocupare insuficienta pentru conceperea si furnizarea de servicii publice performante si deficiente in alocarea competentelor, in managementul si furnizarea servicilor publice, problema lipsei instrumentelor specifice e-guvernarii si a unei viziuni concrete privind introducerea de servicii administrative online.Potrivit SCAP, pentru cresterea eficientei derulate de administratie este foarte important ca tehnologia informatiei sa fie utilizata la o scara cat mai larga, atat in raport cu cetatenii/beneficiarii serviciilor, cat si cu alte institutii publice. O abordare noua, orientata pe nevoile beneficiarilor - cetateni si mediul de afaceri, concentrata asadar pe evenimentele de viata, trebuie sa inlocuiasca abordarea clasica orientata pe institutiile furnizoare de servicii.Initiative de e-guvernare nu au fost insa eficient coordonate si integrate in programe cuprinzatoare de modernizare la nivel guvernamental. unele structuri administrative au ales sa isi dezvolte propriile baze de date si sisteme de comunicare electronica cu beneficiarii de servicii publice, perpetuand astfel o fragmentare a informatiilor, cu consecinte negative asupra abordarii integrate si coerente a politicilor viitoare. (..) Este nevoie de o conceptie coerenta, integrata si standardizata cu privire la dezvoltarea e-guvernarii in Romania. (..)Personalul din autoritatile si institutiile publice - acestia, impreuna cu beneficiarii directi ai serviciilor publice electronice - sunt primii care resimt necesitatea introducerii de servicii publice imbunatatite prin utilizarea e-guvernarii. (..)".Culmea este ca in vara anului trecut, un raport al Curtii de Conturi avertiza ca Ministerul Comunicatiilor detine 132 proiecte si studii in valoare de peste 107,6 milioane lei (peste 24 milioane euro) care nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost realizate, in ciuda prevederilor unui ordin cu masuri dat in anul 2014 de ministrul Razvan Cotovelea.Contactat de HotNews.ro, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, a spus atunci ca in mandatul sau a facut un audit tehnic si la proiectul eAcademie si a dispus un ordin pentru operationalizarea acestei platforme IT care era neutilizata.Fostul ministru al Comunicatiilor, Ministrul Bostan a transmis inspectorilor Curtii de Conturi si ulterior si public faptul ca 'toate proiectele aflate in depozitul MCSI si neutilizate la aceasta ora vor fi analizate in cel mai scurt timp se va face o propunere catre CTE - MCSI". Acesta a luat de asemenea si hotararea de a scana toate studiile si de a le publica pe situl MCSI.